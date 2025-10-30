18 रुपये के इस छुटकू शेयर को खरीदने के लिए टूटे निवेशक, लगा 20% का अपर सर्किट; आंखे गड़ाए बैठे है लोग!

नई दिल्ली। शेयर बाजार में कई बार छोटे शेयर कमाल कर जाते हैं। कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके फंडामेंटल बहुत मजबूत होते हैं और निवेशक उसे खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। स्टॉक ब्रोकरेज फर्म NSE-BSE पर ऐसे ही शेयरों में कई बार अपर सर्किट भी लगता है। एक ऐसा ही छोटा शेयर है जिसके स्टॉक में बाजार खुलते ही 20 फीसदी का अपर सर्किट लग गया। इस स्टॉक का नाम Eurotex Industries and Exports है। आज यानी 30 अक्टूबर 2025 को इसके शेयर 20.00% तक भागे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शेयरों को खरीदने के लिए टूटे निवेशक यूरोटेक्स इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स के शेयरों को खरीदने के लिए निवेशक टूट पड़े। बाजार खुलते ही निवेशकों में होड़ मच गई। और इसके शेयर 20 फीसदी तक भाग गए। पिछले दिन यानी 29 अक्टूबर को Eurotex Industries and Exports का Share NSE पर 15.60 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे और आज यह अपर 18.72 पर है। अपर सर्किट लगने की वजह से इस शेयर में खरीदारी नहीं हो रही है। वहीं, BSE पर भी इसके शेयरों में भी अपर सर्किट लगा हुआ है।



BSE पर इसके शेयर 19.95 फीसदी भागकर 19.54 पर है। अपर सर्किट लगने की वजह से BSE में भी इसके शेयर खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं हैं।