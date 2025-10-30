18 रुपये के इस छुटकू शेयर को खरीदने के लिए टूटे निवेशक, लगा 20% का अपर सर्किट; आंखे गड़ाए बैठे है लोग!
Eurotex Industries and Exports Share: शेयर बाजार में यूरोटेक्स इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स के शेयरों में 20% का अपर सर्किट लगा। निवेशक इस शेयर को खरीदने के लिए टूट पड़े। NSE पर शेयर 18.72 रुपये पर पहुंच गया। BSE पर भी शेयरों में उछाल देखा गया, लेकिन अपर सर्किट के कारण खरीदारी उपलब्ध नहीं है। यूरोटेक्स कॉटन यार्न और निटेड फैब्रिक के उत्पादन और निर्यात में शामिल है।
नई दिल्ली। शेयर बाजार में कई बार छोटे शेयर कमाल कर जाते हैं। कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके फंडामेंटल बहुत मजबूत होते हैं और निवेशक उसे खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। स्टॉक ब्रोकरेज फर्म NSE-BSE पर ऐसे ही शेयरों में कई बार अपर सर्किट भी लगता है। एक ऐसा ही छोटा शेयर है जिसके स्टॉक में बाजार खुलते ही 20 फीसदी का अपर सर्किट लग गया। इस स्टॉक का नाम Eurotex Industries and Exports है। आज यानी 30 अक्टूबर 2025 को इसके शेयर 20.00% तक भागे।
शेयरों को खरीदने के लिए टूटे निवेशक
यूरोटेक्स इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स के शेयरों को खरीदने के लिए निवेशक टूट पड़े। बाजार खुलते ही निवेशकों में होड़ मच गई। और इसके शेयर 20 फीसदी तक भाग गए। पिछले दिन यानी 29 अक्टूबर को Eurotex Industries and Exports का Share NSE पर 15.60 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे और आज यह अपर 18.72 पर है। अपर सर्किट लगने की वजह से इस शेयर में खरीदारी नहीं हो रही है। वहीं, BSE पर भी इसके शेयरों में भी अपर सर्किट लगा हुआ है।
BSE पर इसके शेयर 19.95 फीसदी भागकर 19.54 पर है। अपर सर्किट लगने की वजह से BSE में भी इसके शेयर खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
क्या करती है Eurotex Industries and Exports?
यूरोटेक्स इंडस्ट्रीज़ एंड एक्सपोर्ट्स एक ऐसी कंपनी है जो कॉटन यार्न और निटेड फैब्रिक बनाने और एक्सपोर्ट करने का काम करती है और रियल एस्टेट डेवलपमेंट में भी शामिल है। वे कई तरह के कॉम्बेड कॉटन यार्न बनाते हैं, जिसमें कॉम्पैक्ट और गैस्ड यार्न जैसे खास टाइप और सिंगल जर्सी और पिके जैसे कई तरह के निटेड फैब्रिक शामिल हैं।
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार पर दी गयी जानकारी निवेश की राय नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।