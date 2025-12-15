150 वाला शेयर पहुंचा 11000 रुपये के पार, दिया 7321% का छप्परफाड़ रिटर्न; सेमीकंडक्टर से जुड़ी है कंपनी
एक कंपनी का शेयर, जिसकी कीमत एक साल पहले 150 रुपये थी, अब 11000 रुपये के पार पहुंच गई है, जिसने निवेशकों को 7321% का शानदार रिटर्न दिया है। यह कंपनी स ...और पढ़ें
नई दिल्ली। शेयर बाजार में कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो एक साल के अंदर बहुत से निवेशकों की तस्वीर बदल देते हैं। इन शेयरों को मल्टीबैगर शेयर कहा जाता है। इनके दाम रॉकेट की रफ्तार से भागते हैं और शेयरधारकों को ये छप्परफाड़ रिटर्न देते हैं। जागरण बिजनेस की ऐसे ही कुछ शेयरों पर रिसर्च कर रहा था और हमारी नजर एक ऐसे शेयर पर परी जो एक ही साल में रॉकेट की रफ्तार से भागा। एक साल पहले इस शेयर की कीमत 150 रुपये थी, लेकिन एक साल के अंदर ही यह 11 हजार रुपये के पार चली गई। यानी अगर आप एक साल पहले इस शेयर में निवेश किए होते हैं आपका निवेश 73 गुना हो गया होता।
अब सवाल यह है कि आखिर ये कौन से शेयर है जिसने निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। यह शेयर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इस कंपनी का नाम है RRP Semiconductor Ltd।
एक साल में भर दी निवेशकों की झोली
RRP Semiconductor Ltd के शेयर आज यानी 15 दिसंबर 2025 को BSE पर -1 फीसदी की गिरावट के साथ 11094.95 रुपये के स्तर पर बंद हुए। आज से एक सा पहले 16 दिसंबर 2025 को इसके एक शेयर की वैल्यू 149 रुपये थी। लगभग 150 रुपये वाला यह शेयर एक ही साल में 7321 फीसदी चढ़ गया। अगर आज से ठीक एक साल पहले आपने इस शेयर में 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज आपका निवेश 73 लाख रुपये से अधिक होता।
इस समय आरआरपी सेमीकंडक्टर का मार्केट कैप 15,115.76 करोड़ रुपये है। इस साल अब तक यह स्टॉक 5,881.11 फीसदी तक भाग चुका है।
क्या करती है RRP Semiconductor Ltd?
RRP सेमीकंडक्टर लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है जो ट्रेडिंग से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रही है। यह महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल चिप्स, पैकेजिंग (OSAT) और वेफर-लेवल सेवाओं पर फोकस कर रही है, जिसका मकसद नई सुविधाओं के साथ इनोवेशन करना है। लेकिन स्टॉक में काफी उतार-चढ़ाव और जांच देखने को मिली है, जिसमें सचिन तेंदुलकर के निवेश की अफवाहों का खंडन भी शामिल है। कंपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में विस्तार कर रही है, लेकिन उसे हाई वैल्यूएशन और प्रमोटर होल्डिंग को लेकर चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
