पांच साल में एक लाख रुपए को बना दिए 12.63 करोड़, गुजरात की कंपनी; अदाणी भी हैं इसके कस्टमर
गुजरात की एक कंपनी ने पांच साल में एक लाख रुपए को 12.63 करोड़ रुपए में बदल दिया है। इस कंपनी के कस्टमर्स में अदाणी भी शामिल हैं। इस कंपनी ने निवेशकों ...और पढ़ें
नई दिल्ली। गौतम अदाणी की Adani Green Energy जिस कंपनी की क्लाइंट है, उसने बीते 5 सालों में निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस शेयर ने बीते 5 साल में एक लाख रुपये को 12,63,63,636 रुपये में बदल दिया है। इस तरह का भारीभरकम रिटर्न देने वाली कंपनियों के शेयरों को मल्टीबैगर स्टॉक कहा जाता है। इस स्टॉक का नाम Diamond Power Infrastructure Ltd है।
Diamond Power Infrastructure Ltd के शेयर गुरुवार को 0.07 फीसदी गिरकर 139 रुपये के स्तर पर बंद हुए। इस शेयर में जिसने भी 5 साल पहले पैसा लगाया होता आज वह करोड़पति होता। अदाणी ग्रुप की बड़ी कंपनियां इसकी क्लाइंट हैं।
अदाणी की ये कंपनी है Diamond Power Infrastructure की क्लाइंट
अदाणी समूह की अदाणी ग्रीन एनर्जी, डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (DPIL) की एक बड़ी क्लाइंट है। उसने DPIL को गुजरात और राजस्थान के खावड़ा में रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए पावर और सोलर केबल सप्लाई करने के बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। 2025 के आखिर में इन डील्स की घोषणा की गई थी, जिनकी कुल कीमत सैकड़ों करोड़ रुपये है, जो भारत के एनर्जी ट्रांजिशन में DPIL की भूमिका को दिखाता है। अडानी ग्रुप ने अपनी सप्लाई चेन को कंट्रोल करने के लिए डायमंड पावर में हिस्सेदारी लेने में भी दिलचस्पी दिखाई है।
डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयरों की कीमत
18 दिसंबर 2020 को डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के एक शेयर की कीमत 0.11 रुपये यानी 11 पैसे थी। लेकिन आज यानी 11 दिसंबर 2025 को इसकी कीमत 139 रुपये है। यानी इसने इस समयावधि के दौरान 1,26,363 फीसदी का रिटर्न दिया। अगर आपने 18 दिसंबर 2020 को इसमें 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज इसकी कीमत 12,63,63,636 रुपये होती।
क्या करती है Diamond Power Infrastructure Ltd?
डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (DICABS) भारत की पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन (T&D) के लिए एक लीडिंग इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर और सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। यह हाई-वोल्टेज केबल, कंडक्टर और ट्रांसमिशन टावर जैसे जरूरी इक्विपमेंट बनाती है, और भारत की ग्रोथ के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) सर्विस भी देती है। वे पावर/कंट्रोल केबल, स्पेशलिटी केबल, T&D कंडक्टर और ट्रांसफार्मर बनाते हैं, और अपने मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों की एक बड़ी रेंज को पूरा करते हैं।
