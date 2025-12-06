Multibagger Stock: इस शेयर ने 5 साल में ₹1 लाख को बनाया 6 करोड़, ₹0.050 से 29 रुपये पहुंचा रेट

नई दिल्ली। Multibagger Stock: आज के समय में पैसे से पैसे बनाना आसान नहीं है। डिजिटल क्रांति आने से लोगों के पास मोबाइल पहुंचा, इंटरनेट पहुंचा, जिसकी वजह से लोग बड़ी आसानी से शेयर बाजार में निवेश कर पाते हैं। यहां निवेश करना जोखिमों से भरा होता है। एक झटके में आप कंगाल भी सकते हैं और करोड़पति भी बन सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शेयर बाजार में बड़े सावधानी के साथ निवेश करना चाहिए। शेयरों का सही चुनाव करना बहुत ही जरूरी होता है। आज के समय में मल्टीबैगर की पहचान करना बहुत ही मुश्किल काम है। मल्टीबैगर की पहचान में लोग ऐसे शेयर चुन लेते हैं जिसमें मुनाफे की जगह घाटा हो जाता है।



जब जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने चरम पर होती हैं, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना काफी मुश्किल हो सकता है। इसलिए, सॉलिड रिसर्च और गहरी एनालिसिस के साथ सोच-समझकर स्टॉक चुनना बहुत जरूरी है। आज हम आपको एक ऐसे मल्टीबैगर शेयर के बारे में बताएंगे जिसने 5 साल के अंदर 1 लाख रुपये को लगभग 6 करोड़ बना दिया।

यहां, हम इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस के सफर को देखेंगे। यह एक ऐसी कंपनी है जिसने लगातार बड़े मार्केट से बेहतर परफॉर्म किया है और अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 5 साल में 1 लाख को बनाया ₹5.96 करोड़ इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस, जो 2 दिसंबर 2020 में इसका प्राइस ₹0.050 था, अब BSE पर ₹29.80 पर ट्रेड कर रहा है। अगर किसी ने पांच साल पहले इस स्टॉक में ₹1 लाख इन्वेस्ट किए होते और उसे अब तक रखा होता, तो वह बढ़कर लगभग ₹5.96 करोड़ हो गया होता। इस पेनी स्टॉक ने पिछले पांच सालों में लगभग 59,500% बढ़कर अपने इन्वेस्टर्स की दौलत को चार गुना से भी ज्यादा कर दिया है।



इस कैलकुलेशन में बोनस और स्टॉक स्प्लिट के बाद का फायदा शामिल नहीं है। कंपनी ने 1 सितंबर 2024 को स्टॉक को ₹10 से ₹1 में स्प्लिट किया था और पिछले साल अप्रैल में 1:1 के रेशियो में बोनस इश्यू की घोषणा की थी।

1 साल में 15% गिरा शेयर शुक्रवार को, यह मल्टीबैगर पेनी स्टॉक BSE पर 5% बढ़कर ₹29.80 पर पहुंच गया। 5 साल में इस शेयर ने भले ही 59,500% का रिटर्न दिया हो लेकिन पिछले एक साल में स्टॉक में काफी उतार-चढ़ाव रहा है। पिछले छह महीनों में शेयर 19% से ज्यादा बढ़ा है, लेकिन एक साल में 15% गिर गया है।