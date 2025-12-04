MRF को टक्कर देने वाले शेयर की निकली हवा, ₹3.3 लाख से गिरकर ₹1.3 लाख पर आया दाम; 1 शेयर पर सीधे ₹2 लाख का घाटा
नई दिल्ली। शेयर बाजार में रिस्क होता है। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा इनाम। तुक्का सही लगा तो लॉटरी नहीं तो घर तक बिक जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शेयर बाजार जोखिमों का बाजार है यहां निवेश सोच-समझ और रिसर्च करके करनी चाहिए। यहां पैसा लगाने से पहले पक्की रिसर्च बहुत जरूरी होती है। ऐसे कई शेयर होते हैं जो लोगों को करोड़पति बनाते हैं, लेकिन वही शेयर कई बार आपको दिवालिया भी कर सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही शेयर की कहानी बताने वाले हैं। यह शेयर एक समय भारत का सबसे महंगा शेयर था। MRF को खूब टक्कर दे रहा था। लेकिन अब इस दम निकलता दिख रहा है।
यह शेयर भले ही कई लोगों के लिए मल्टीबैगर साबित हुआ हो लेकिन कईयों का इसने बंटाधार कर दिया है। पिछले 13 महीने में इस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 2 लाख रुपये तक कम हुई है। आइए जानते हैं कि आखिर MRF को टक्कर देने वाले इस शेयर का नाम क्या है और किस तरह से इसका प्रदर्शन रहा है।
13 महीने में एक शेयर पर 2 लाख रुपये का घाटा
इस कंपनी का नाम है Elcid Investments Limited। एक समय इसके एक शेयर की कीमत 3 लाख रुपये के ऊपर थी और मात्र 13 महीने में यह 1.5 लाख रुपये से नीचे आ गई है। 8 नवंबर 2024 को एल्सिड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के एक शेयर की कीमत 330473 रुपये थी और आज यानी 4 दिसंबर 2025 को इसके एक शेयर की कीमत 130107 रुपये है। यानी 13 महीने में यह 200,366 रुपये कम हुआ। इस दौरान यह करीब 60 फीसदी तक टूटा। इस गिरावट ने निवेशकों का बंटाधार करा दिया।
क्या करती है Elcid Investments Limited?
एल्सिड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड एक इंडियन नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो मुख्य रूप से शेयर, डिबेंचर और म्यूचुअल फंड जैसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है और इसके शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड हैं। कंपनी की दो सब्सिडियरी हैं, मुराहर इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड और सुप्तस्वर इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड।
एल्सिड इन्वेस्टमेंट्स अभी टेक्निकल बदलाव के दौर में है, जिसमें इवैल्यूएशन एडजस्टमेंट वीकली चार्ट्स पर मंदी से हल्की मंदी की ओर बदलाव और मुख्य इंडिकेटर्स पर मिले-जुले सिग्नल दिखा रहे हैं। शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म टेक्निकल नज़रिए के बीच का अंतर स्टॉक की मौजूदा मार्केट पोजीशन की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है।
