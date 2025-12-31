Language
    जिम्बाब्वे से करोड़ों का ऑर्डर मिलते ही रॉकेट बने इस कंपनी के शेयर, भारत सरकार की 72% से ज्यादा हिस्सेदारी

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:06 PM (IST)

    नई दिल्ली। इंटरनेशनल मार्केट से ऑर्डर मिलते ही रेलवे कंपनी RITES के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली। इसके शायर 7.2 फीसदी तक भागे और 254.60 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए। शेयरों में आई इस तूफानी तेजी का कारण जिम्बाब्वे से मिला ऑर्डर है।

    रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस ने बताया कि उसे 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर "इन-सर्विस केप गेज डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की सप्लाई" से संबंधित है और इसे जिम्बाब्वे की बर्हार्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड ने दिया है।

    3 महीने के अंदर पूरा करना है काम

    RITES ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि इस ऑर्डर में ऑपरेशनल केप गेज डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की सप्लाई शामिल है और इसे तीन महीने के अंदर पूरा किया जाना है। यह कॉन्ट्रैक्ट एक इंटरनेशनल कंपनी ने दिया है और यह रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के तहत नहीं आता है।

    जिम्बाब्वे से ऑर्डर मिलते ही इसके शेयर आज 7 फीसदी से ज्यादा भागे। इस खबर को लिखते वक्त RITES के शेयर 2.70% की तेजी के साथ 243.80  रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं।

    कंपनी ने आगे साफ किया कि कॉन्ट्रैक्ट देने वाली कंपनी में प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस ऑर्डर के लिए कुल कीमत $3.6 मिलियन ( लगभग 32,33,77,920 रुपये) है।

    भारत सरकार की 70% से ज्यादा है हिस्सेदारी

    RITES एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है और भारत में ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग सेक्टर में एक लीडिंग कंपनी है, जिसकी सर्विसेज़ और ज्योग्राफिकल रीच काफी फैली हुई है। कंपनी को 50 सालों का अनुभव है और इसने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और मध्य पूर्व क्षेत्र के 55 से अधिक देशों में प्रोजेक्ट्स किए हैं। सितंबर तक, भारत सरकार के पास कंपनी में 72.20% हिस्सेदारी थी।

    कैसे रहा है शेयरों का प्रदर्शन?

    RITES के शेयरों ने बीते एक साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है। इस साल अब तक यह शेयर 17% गिर चुका है। वहीं, 5 साल में इस शेयर ने 79.40 फीसदी का रिटर्न दिया है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

