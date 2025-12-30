बाजार बंद होते ही Vodafone Idea को लेकर आई बड़ी खबर, मिला ₹3667240 का GST नोटिस; कंपनी बोली चैलेंज करेंगे
नई दिल्ली। बाजार बंद होने के बाद Vodafone Idea को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कंपनी को GST एक्ट, 2017 के तहत एक ऑर्डर मिला है। कंपनी इस ऑर्डर से सहमत नहीं है और अपील करने का इरादा रखती है। कंपनी को ₹36,67,240 जीएसटी नोटिस मिला है। इसके साथ इसमें ब्याज भी शामिल है। कंपनी इस ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर करने के लिए उचित कार्रवाई करेगी।
मंगलवार को वोडाफोन आइडिया के शेयर 1.25 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 12.11 रुपये के स्तर पर बंद हुए। 29 दिसंबर, 2025 का यह आदेश असिस्टेंट कमिश्नर, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और सेंट्रल एक्साइज, पटना वेस्ट ने जारी किया था। यह मामला इनपुट टैक्स क्रेडिट के कथित ज्यादा इस्तेमाल से जुड़ा है।
कंपनी बोली हम इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे
कंपनी ने मंगलवार को एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि वह इस ऑर्डर से सहमत नहीं है और इसे ठीक करवाने/पलटने के लिए उचित कार्रवाई करेगी।
इस ऑर्डर में ₹36,67,240 के जुर्माने की पुष्टि की गई है। यह लागू डिमांड और ब्याज के अलावा है। कंपनी पूरे फाइनेंशियल असर का मूल्यांकन कर रही है। वोडाफोन आइडिया इस ऑर्डर के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है।
Vodafone Idea के शेयरों में जारी है तेजी
वोडाफोन आइडिया के शेयरों में बीते कई दिनों से तेजी जारी है। एक महीने की बात करें तो इसके शेयर 20 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दे चुके हैं। वहीं, 6 महीने की बात करें तो यह 62.99% का रिटर्न दे चुका है, जबकि एक साल में यह 55 फीसदी भाग चुका है।
