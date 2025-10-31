Reliance Power और इंफ्रा दोनों शेयर हुए धराशायी, अनिल अंबानी कंपनी की ये सफाई भी नहीं आई काम
रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में भारी गिरावट आई है। अनिल अंबानी की सफाई के बावजूद, निवेशकों का विश्वास नहीं लौट पाया। रिलायंस पावर के शेयर 5% से अधिक गिरे, जबकि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं।
नई दिल्ली। अनिल अंबानी की रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। इन दोनों शेयरों में करीब 2 फीसदी की गिरावट देखी जा रही है। जहां रिलायंस पावर का शेयर गिरावट के साथ 45.90 रुपये ट्रेड कर रहा है। वहीं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infrastructure Share) 214 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है।
किस वजह से दिख रही गिरावट
वेब पोर्टल कोबरापोस्ट ने गुरुवार को अनिल धीरूभाई अंबानी (एडीए) समूह पर बैंकों और निवेशकों से उधार ली गई धनराशि को अन्यत्र स्थानांतरित करके 2006 से 28,874 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। हालांकि समूह ने कहा है कि अधिकांश मुद्दे अतीत या चल रही जांच और मामलों से संबंधित हैं, जिनकी जानकारी पहले से ही सार्वजनिक है।
उन 6 कंपनियों में रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड का नाम शामिल है।
पोर्टल ने आरोप लगाया कि मॉरीशस, सिंगापुर, साइप्रस, अमेरिका और ब्रिटेन में मौजूद विदेशी कंपनियों से 1.535 बिलियन डॉलर (करीबन 13,047 करोड़ रुपये) की अतिरिक्त रकम धोखाधड़ी के जरिए भारत लाई गई।
रिलायंस ने क्या कहा
रिलायंस ग्रुप ने रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसके जवाब में कहां कि यह एक पुराना, अजेंडे पर आधारित कॉरपोरेट हमला है। यह एक मरे हुए प्लैटफॉर्म की करतूत है, जिसे उन कंपनियों ने फिर से जिंदा किया है, जिनका मकसद ग्रुप की संपत्तियों को खरीदना है। कोबरापोस्ट की पत्रकारिता में कोई विश्वसनीयता नहीं है। इसका अजेंडे पर आधारित स्टिंग करने का 100% ट्रैक रिकॉर्ड रहा है।
