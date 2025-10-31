Reliance Power और इंफ्रा दोनों शेयर हुए धराशायी, अनिल अंबानी कंपनी की ये सफाई भी नहीं आई काम

नई दिल्ली। अनिल अंबानी की रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। इन दोनों शेयरों में करीब 2 फीसदी की गिरावट देखी जा रही है। जहां रिलायंस पावर का शेयर गिरावट के साथ 45.90 रुपये ट्रेड कर रहा है। वहीं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infrastructure Share) 214 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है।

किस वजह से दिख रही गिरावट वेब पोर्टल कोबरापोस्ट ने गुरुवार को अनिल धीरूभाई अंबानी (एडीए) समूह पर बैंकों और निवेशकों से उधार ली गई धनराशि को अन्यत्र स्थानांतरित करके 2006 से 28,874 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। हालांकि समूह ने कहा है कि अधिकांश मुद्दे अतीत या चल रही जांच और मामलों से संबंधित हैं, जिनकी जानकारी पहले से ही सार्वजनिक है।