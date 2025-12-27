Language
    Ramesh Damani ने इस स्मॉलकैप में झोक दिए 13 करोड़ रुपये, खरीदे 27500 शेयर; सोमवार को दौड़ेंगे शेयर?

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 01:28 PM (IST)

    दिग्गज निवेशक रमेश दमानी ने जॉन कॉकरिल इंडिया लिमिटेड में ₹13 करोड़ के शेयर खरीदे। उन्होंने 4,704.45 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदारी की। कंपनी के बे ...और पढ़ें

    Hero Image

    Ramesh Damani ने इस स्मॉलकैप में झोक दिए 13 करोड़ रुपये, खरीदे 27500 शेयर; सोमवार को दौड़ेंगे शेयर?

    नई दिल्ली। दिग्गज निवेशक रमेश दमानी ने शुक्रवार को जॉन कॉकरिल इंडिया लिमिटेड में 13 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। शेयर 4,704.45 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर खरीदे गए, जो BSE पर बुधवार की क्लोजिंग कीमत 4755.40 रुपये से 1% कम था।

    जॉन कॉकरिल का शेयर शुक्रवार को BSE पर 6.3% बढ़कर 5,053.65 रुपये पर बंद हुए। बेंचमार्क सेंसेक्स में 0.4% की गिरावट आई। यह स्टॉक इस साल अब तक 20% ऊपर है। मौजूदा मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,495 करोड़ रुपये है।

    दमानी द्वारा खरीदे गए शेयर 27,500 शेयर
    प्रति शेयर कीमत 4,704.45 रुपये
    कुल निवेश मूल्य 13 करोड़ रुपये
    पिछले क्लोज से छूट 4,755.40 रुपये पर 1% छूट
    अतिरिक्त खरीदार चेतन जयंतीलाल शाह (4,707 रुपये पर 25,000 शेयर)

    इन्होंने भी खरीदे शेयर

    कंपनी के बेल्जियम के प्रमोटर जॉन कॉकरिल SA ने 91 करोड़ रुपये के 1.9 लाख शेयर बेचे। सितंबर तक प्रमोटर की हिस्सेदारी 75% है। रमेश दमानी के अलावा एक और निवेशक ने इसमें हिस्सेदारी खरीदी है।

    चेतन जयंतीलाल शाह इस डील में एक और खरीदार थे, जिन्होंने 4,707 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 25,000 इक्विटी शेयर खरीदे। जॉन कॉकरिल SA (पहले कॉकरिल मेंटेनेंस एंड इंजीनियरी SA) बेल्जियम का एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ग्रुप है, जिसका एनर्जी, डिफेंस, इंडस्ट्री, एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में दुनिया भर में काम है। यह बड़े जॉन कॉकरिल ग्रुप की पेरेंट कंपनी है।

    क्या करती है जॉन कॉकरिल इंडिया?

    जॉन कॉकरिल इंडिया लिमिटेड, जॉन कॉकरिल SA की भारतीय सब्सिडियरी है, और यह एनर्जी ट्रांजिशन, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिसोर्स कंजर्वेशन जैसे मुद्दों के लिए बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन तैयार करती है। यह कंपनी एनर्जी (ग्रीन हाइड्रोजन सहित), डिफेंस, स्टील बनाने, एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजी और जनरल इंडस्ट्री जैसे क्षेत्रों में एडवांस्ड इक्विपमेंट और सॉल्यूशन देती है।

    इसके महाराष्ट्र में तलोजा और हेडावली में दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं और एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में इसकी ग्लोबल मौजूदगी है। इसके प्रमुख ग्राहकों में टाटा ग्रुप, जिंदल, JSW, आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील आदि शामिल हैं।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

