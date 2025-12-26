कड़ाके की ठंड में अंडों की कीमतों ने बढ़ाई गर्मी, रिकॉर्ड हाई पर पहुंची कीमत; इन शेयरों में आ सकती है तेजी!
कड़ाके की ठंड के कारण अंडों की कीमतों में भारी उछाल आया है, जो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। सर्दियों में मांग बढ़ने और आपूर्ति में कमी के कारण कीमतों ...और पढ़ें
नई दिल्ली। देश के अलग-अलग राज्यों में अंडों की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखी जा रही है। इस तेजी से खरीदार और दुकानदार दोनों हैरान हैं। दिल्ली और मुंबई से लेकर पटना और रांची तक, रिटेल बाजारों में अंडे अब 8 रुपये या उससे ज्यादा प्रति पीस बिक रहे हैं। कई कंज्यूमर्स के लिए यह पहला मौका है जब उन्होंने अंडे इतने महंगे देखे हैं, खासकर सर्दियों के महीनों में। अंडों में आई इस तेजी से अंडों के व्यापार में लगी कंपनियों के शेयरों पर निवेशकों की नजर है।
नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा ट्रैक की गई थोक कीमतों से पता चलता है कि नामक्कल और होसपेट जैसे मुख्य केंद्रों में कीमतें ज्यादा तो हैं, लेकिन स्थिर हैं, और उनमें और ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है।
अंडों की कीमतों में तेजी से इन शेयरों पर निवेशकों की नजर
अंडों के रेट में इजाफा होने से ऐसे कंपनियों निवेशकों की नजरों में आ गई है जो अंडे बनाती हैं या फिर अंडे का व्यापार करती है या फिर अंडे और उससे जुड़े अन्य धंधों में लगी हैं। हमने कुछ ऐसे ही शेयरों की लिस्ट निकाली है।
- SKM Egg Products Export India Ltd
- Ovobel Foods Ltd
SKM Egg Products के शेयरों ने दिया 75% से ज्यादा का रिटर्न
एसकेएम एग्स प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के शेयरों ने इस साल अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। SKM Egg Products के शेयर 2025 में अब तक 75.11 फीसदी का रिटर्न दे चुके हैं। वहीं, एक साल की बात करें तो एक साल में इस शेयर ने 73.80 फीसदी का रिटर्न दिया है।
SKM एग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट (इंडिया) लिमिटेड ग्लोबल फूड इंडस्ट्री के लिए अंडे के अलग-अलग प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स, जैसे एग पाउडर और लिक्विड अंडे बनाती और एक्सपोर्ट करती है। यह बेकरी, कन्फेक्शनरी, नूडल्स और मेयोनीज जैसे सेक्टर्स को सर्विस देती है, और एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड ग्रोथ के लिए भारत के पोल्ट्री रिसोर्स का इस्तेमाल करती है, जिसके लिए तमिलनाडु के इरोड में इसकी फैसिलिटीज़ हैं और यूरोप, जापान और एशिया में इसके मजबूत बाजार हैं।
Ovobel Foods Ltd का शेयर भी चमका
एसकेएम एग्स प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की तरह 2025 में ओवोबेल फूड्स लिमिटेड के शेयरों ने भी शानदार रिटर्न दिया है। Ovobel Foods Ltd Shares अब तक 84.56 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, एक साल में इसके शेयरों ने 70.40% का रिटर्न दिया है।
ओवोबेल फूड्स लिमिटेड एक भारतीय फूड प्रोसेसिंग कंपनी है जो अलग-अलग अंडे के प्रोडक्ट्स बनाने और एक्सपोर्ट करने में माहिर है, जिसमें साबुत अंडे का पाउडर, अंडे की जर्दी का पाउडर, अंडे की सफेदी का पाउडर और फ्रोजन अंडे शामिल हैं। ये प्रोडक्ट्स बेकिंग, पास्ता, मेयोनीज और बेबी फूड जैसे इंडस्ट्रियल फूड एप्लीकेशन के लिए ताज़े अंडों के सुविधाजनक और हाइजीनिक विकल्प के तौर पर काम करते हैं।
