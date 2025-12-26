अदाणी की इन 5 कंपनियों ने 2025 में किया मालामाल, दिया MF से ज्यादा रिटर्न; चेक करें लिस्ट में कौन-कौन से शेयर

नई दिल्ली। साल 2025 अपने अंतिम दौर में है। इस साल भारतीय शेयर बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया। कई शेयरों में रिकॉर्डतोड़ तेजी देखी गई तो कुछ में भारी गिरावट देखी गई। इस उतार-चढ़ाव भरे बाजार में अदाणी ग्रुप के स्टॉक्स में भी हलचल दिखी। लेकिन इस ग्रुप 5 ऐसे स्टॉक्स इस साल कंपनी के लिए धुरंधर (Adani Group Top 5 Stocks) निकले। धुरंधर से तात्पर्य शेयरों के रिटर्न से। यानी ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दिए।

2025 में जहां ग्रुप की कई कंपनियां तेजी पाने के लिए संघर्ष कर रही थीं, वहीं अदाणी के 5 लिस्टेड स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, जिसमें साल भर में 36% तक का फायदा हुआ। इन शेयरों ने कई म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले ज्यादा रिटर्न दिया है।

2025 के अदाणी ग्रुप के 5 धुरंधर स्टॉक अदाणी पावर (Adani Power) अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (Adani Energy Solutions) अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (Adani Ports and Special Economic Zone) सांघी इंडस्ट्रीज (Sanghi Industries) अंबुजा सीमेंट (Ambuja Cements) अदाणी ग्रुप की इन पांचों कंपनियो ने इस साल अब तक शानदार रिटर्न दिया है। आइए एक-एक करके जानते हैं कि किस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है।

अदाणी पावर ने कराई निवेशकों की मोटी कमाई? अदाणी ग्रुप के अदाणी पावर ने 2025 में अब तक 36 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इस खबर को लिखने तक इस स्टॉक ने इस साल 36.55% का मुनाफा कराया है। इस समय इसके स्टॉक 143.83 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। 1 जनवरी 2025 को Adani Power का शेयर 105.33 रुपये के स्तर पर थे।

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने 1 साल में कितना रिटर्न दिया? अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के शेयरों का प्रदर्शन इस साल शानदार रहा है। कंपनी के शेयर इस साल अब तर 26 फीसदी का रिटर्न (Adani Energy Solutions Shares) दे चुके हैं। 1 जनवरी 2025 को इसके शेयर 805.45 रुपये के स्तर पर थे। आज इसके शेयर 1,015.40 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं।

अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के शेयरों ने 2025 में अब तक 22.51 फीसदी का रिटर्न (Adani Ports and Special Economic Zone Shares) दिया है। 1 जनवरी 2025 को इसके एक शेयर की कीमत 1218.70 रुपये थी।

सांघी इंडस्ट्रीज ने कितना रिटर्न दिया? सांघी इंडस्ट्रीज ने 2025 में मामूली लेकिन पॉजिटिव रिटर्न (Sanghi Industries Stock) दिया। स्टॉक में 4.74% की बढ़ोतरी हुई, जिससे मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1,570 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,644 करोड़ रुपये हो गया। यह परफॉर्मेंस सीमेंट सेक्टर के लिए मुश्किल माहौल के बावजूद हासिल हुई, जिसमें कीमतों पर दबाव और इनपुट कॉस्ट ज्यादा थी।