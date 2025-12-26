Language
    Railway Stock: 9 फीसदी से ज्यादा भागे IRFC, RVNL के शेयर, क्या रही तेजी की वजह?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 10:17 AM (IST)

    रेलवे स्टॉक में आई तेजी, IRFC के शेयर 9 फीसदी से ज्यादा बढ़े। RVNL के शेयरों में भी उछाल देखा गया। निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ने और बाजार में सकारात्मक संक ...और पढ़ें

    Railway Stock Jumps: शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुला। लेकिन शेयर मार्केट के खुलते ही आज रेलवे के शेयर IRFC, RVNL स्टॉक 8 फीसदी तक भागे। दोनों में जोरदार तेजी देखने को मिली। जहां RVNL शेयर 9.33 फीसदी की तेजी के साथ 377.60 रुपये पहुंचा वहीं IRFC का शेयर 6.20 फीसदी की तेजी के साथ 129.02 रुपये पर पहुंच गया। इनमें यह रैली बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रही है।

    क्या है तेजी की वजह

    रेलवे शेयरों में तेजी: बजट उम्मीदों, नीतिगत संकेतों और सेक्टर रोटेशन का असर

    रेलवे शेयरों में आज दिखी मजबूती के पीछे कई कारकों का मेल नजर आता है। बजट से पहले की पोजिशनिंग, सरकार की नीतियों को लेकर बढ़ता भरोसा और लंबे समय से कमजोर रहे सेक्टर में दोबारा रुचि, इन सबने मिलकर इस रैली को सहारा दिया है।

    बजट से पहले पोजिशनिंग की वापसी

    आज की तेजी का एक बड़ा कारण यूनियन बजट 2026 से पहले बढ़ता उत्साह है। ऐतिहासिक रूप से देखा गया है कि बजट से पहले रेलवे शेयरों में खरीदारी बढ़ जाती है, क्योंकि बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर, रोलिंग स्टॉक और नेटवर्क मॉडर्नाइजेशन पर ज्यादा कैपेक्स की उम्मीद करता है। 2025 में सुस्त प्रदर्शन के बाद निवेशक एक बार फिर रेलवे कंपनियों में पोजिशन बना रहे हैं। बाजार को भरोसा है कि सरकार रेलवे को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडे का अहम स्तंभ बनाए रखेगी।

    किराया युक्तिकरण से बढ़ा भरोसा

    रेलवे यात्री किरायों में हालिया युक्तिकरण (फेयर रैशनलाइजेशन) ने भी सेंटीमेंट को सपोर्ट किया है। भले ही किराए में बदलाव सीमित हो, लेकिन बाजार इसे राजस्व में बेहतर विजिबिलिटी का संकेत मान रहा है।
    आईआरसीटीसी (IRCTC) जैसी कंपनियां, जिन्हें टिकटिंग, कैटरिंग और अन्य सेवाओं से फायदा होता है, मजबूत पैसेंजर इकोनॉमिक्स की अप्रत्यक्ष लाभार्थी मानी जा रही हैं। यही वजह है कि अपेक्षाकृत डिफेंसिव बिजनेस मॉडल के बावजूद इस शेयर में तेजी दिखी।

    IRFC को फंडिंग आउटलुक से मिला सहारा

    इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IRFC) में तेज उछाल बेहतर फंडिंग आउटलुक को लेकर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। भारतीय रेलवे की प्रमुख फाइनेंसिंग इकाई होने के नाते, ब्याज दरों में स्थिरता या नरमी और रेलवे कैपेक्स की स्पष्टता से IRFC को फायदा मिलता है।
    फाइनेंसिंग लागत में संभावित कमी और रेल प्रोजेक्ट्स के लिए लगातार उधारी की उम्मीदों ने इस शेयर को फिर से आकर्षक बना दिया है, खासकर एक लंबे कंसोलिडेशन फेज के बाद।

    RVNL में आक्रामक खरीदारी

    आरवीएनएल (RVNL) में दिखी तेज तेजी सेक्टर को लेकर सकारात्मक सोच और स्टॉक-विशेष मोमेंटम का नतीजा है। यह कंपनी सीधे तौर पर रेलवे प्रोजेक्ट्स, ऑर्डर फ्लो और सरकारी खर्च से जुड़ी हुई है।
    साल की शुरुआत में तेज गिरावट के बाद अब इस शेयर में वैल्यू बायर्स और शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स दोनों की दिलचस्पी बढ़ी है, जो बजट से पहले री-रेटिंग की उम्मीद कर रहे हैं।

    कमजोर साल के बाद सेक्टर रोटेशन

    2025 के दौरान रेलवे शेयरों का प्रदर्शन कमजोर रहा था। एग्जीक्यूशन से जुड़ी चिंताएं, सीमित अर्निंग ग्रोथ और लंबे बुल रन के बाद मुनाफावसूली ने सेक्टर पर दबाव डाला था।
    अब वही अंडरपरफॉर्मेंस एक बाउंस की गुंजाइश बना रही है। जब बाजार वैल्यू और पॉलिसी-ड्रिवन थीम्स की तलाश करता है, तो रेलवे शेयर फिर से रडार पर आ गए हैं। ऊंचे स्तरों से काफी नीचे ट्रेड कर रहे इन शेयरों में टेक्निकल और बार्गेन बायिंग ने रैली को और हवा दी है।

    आगे किन बातों पर रहेगी नजर

    हालांकि मौजूदा तेजी सेंटीमेंट में सुधार दिखाती है, लेकिन इसकी टिकाऊपन सरकार की नीतिगत घोषणाओं और बजट आवंटन पर निर्भर करेगा। निवेशकों की नजर रेलवे कैपेक्स, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की टाइमलाइन और फंडिंग क्लैरिटी पर रहेगी। अगर नए ट्रिगर्स नहीं मिलते हैं, तो यह रैली स्ट्रक्चरल से ज्यादा टैक्टिकल साबित हो सकती है।
    फिलहाल, उम्मीदों, पोजिशनिंग और सेक्टर के लंबी अवधि के रोल पर नए भरोसे के साथ रेलवे शेयर एक बार फिर निवेशकों के फोकस में लौट आए हैं।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पर आधारित है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

