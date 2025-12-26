Silver Price Hike: 8000 रुपये से भी ज्यादा उछली चांदी, निवेशक बोले ऐसी तेजी कभी नहीं देखी; 2026 में कितना हो जाएगा दाम?
26 दिसंबर को चांदी में भयंकर उछाल (Silver Price Hike) देखने को मिल रहा है। कमोडिटी मार्केट खुलते ही इसमें 8000 रुपये प्रति किलो (Silver Price Today) स ...और पढ़ें
26 दिसंबर को चांदी में भयंकर उछाल (Silver Price Hike) देखने को मिल रहा है। कमोडिटी मार्केट खुलते ही इसमें 8000 रुपये प्रति किलो (Silver Price Today) से भी ज्यादा की तेजी है। चांदी में ऐसा उछाल बहुत समय बाद देखने को मिला है। अगर चांदी में चल रही बढ़ोतरी बरकरार रहती है तो जल्द चांदी का भाव 2.50 लाख रुपये प्रति किलो पहुंच जाएगा।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।