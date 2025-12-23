Silver Price Hike: चांदी ने मचाया हाहाकार, 2.1 लाख के पार हुई कीमत; 2026 में कितना होगा दाम?
नई दिल्ली। 23 दिसंबर, मंगलवार को चांदी में तूफानी तेजी (Silver Price Hike) देखी जा रही है। वहीं सोने में जबरदस्त (Gold Price Today) उछाल है। सुबह 11.30 बजे के आसपास चांदी में 2000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा की तेजी (Silver Price Today) है। सोना भी रॉकेट की स्पीड से भाग रहा है। इस समय सोने में लगभग 1400 रुपये की तेजी है।
सबसे पहले जानते हैं कि चांदी में आज कितनी तेजी आई है और इसकी कीमत कितनी है?
Silver Price Hike: चांदी में कितनी आई तूफानी तेजी?
सुबह 11.30 बजे के आसपास एमसीएक्स में 1 किलो चांदी का दाम 2,15,503 रुपये चल रहा है। इसमें 2631 रुपये प्रति किलो की तेजी है। चांदी ने अब तक 2,14,498 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 2,16,596 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
कल यानी 22 दिसंबर को चांदी ने एमसीएक्स में अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। बीते दिनों से चांदी में लगातार तेजी देखी जा रही है।
आइए अब फटाफट जान लेते हैं कि आज सोने की कीमत कितनी है?
Gold Price Today: कितनी है सोने की कीमत?
सुबह 11.40 के आसपास एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने की कीमत 138,098 रुपये दर्ज की गई है। इसमें 1354 रुपये प्रति किलो की तेजी है। सोने ने अब तक 137,826 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 138,381 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
(ये स्टोरी अपडेट हो रही है)
