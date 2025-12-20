Year Ender 2025: 20 साल में शेयर बाजार, सोना या चांदी किसने कराई निवेशकों की छप्परफाड़ कमाई, 2026 में कितनी होगी कीमत?

नई दिल्ली। आज सोना और चांदी सिर्फ पारंपरिक उद्देश्यों से नहीं, बल्कि निवेश के उद्देश्य से भी खरीदा जा रहा है। इस बार चांदी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। चांदी के रिटर्न को देखते हुए निवेशकों ने इसमें खूब जमकर पैसा लगाया। आज हम जानेंगे कि 20 साल में सोना, चांदी या शेयर बाजार किसने निवेशकों को सबसे ज्यादा फायदा दिया है?

इसके साथ ही सोने और चांदी की कीमत अगले तक कितनी हो सकती है। 20 साल में किसने दिया ज्यादा रिटर्न? रिटर्न सेंसेक्स 816.78% सोना 1675.20% चांदी 1471.75% ऊपर दी गई टेबल के अनुसार इन 20 सालों में सोने ने चांदी और सेंसेक्स दोनों से अच्छा रिटर्न दिया है। अब जानते हैं कि अगले तक सोने और चांदी की कीमत कितनी हो जाएगी। हमने इसे लेकर कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया से बातचीत की है।

उन्होंने बताया कि चांदी को लेकर 2026 के आउटलुक सकारात्मक है, लेकिन सोने की तुलना में कहीं ज्यादा वोलेटाइल रहने वाले हैं। आगे चलकर चांदी में 20-25% तक की तेजी आने की संभावना है। MCX पर कीमतें 2,45,000 से 2,50,000 रुपये के दायरे में जा सकती हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भाव 72.5 से 74 डॉलर के आसपास दिख रहे हैं।