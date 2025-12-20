Year Ender 2025: 20 साल में शेयर बाजार, सोना या चांदी किसने कराई निवेशकों की छप्परफाड़ कमाई, 2026 में कितनी होगी कीमत?

Language
    नई दिल्ली। आज सोना और चांदी सिर्फ पारंपरिक उद्देश्यों से नहीं, बल्कि निवेश के उद्देश्य से भी खरीदा जा रहा है। इस बार चांदी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। चांदी के रिटर्न को देखते हुए निवेशकों ने इसमें खूब जमकर पैसा लगाया। आज हम जानेंगे कि 20 साल में सोना, चांदी या शेयर बाजार किसने निवेशकों को सबसे ज्यादा फायदा दिया है?

    इसके साथ ही सोने और चांदी की कीमत अगले तक कितनी हो सकती है। 

    20 साल में किसने दिया ज्यादा रिटर्न?

      रिटर्न
    सेंसेक्स 816.78%
    सोना 1675.20%
    चांदी 1471.75%

    ऊपर दी गई टेबल के अनुसार इन 20 सालों में सोने ने चांदी और सेंसेक्स दोनों से अच्छा रिटर्न दिया है। 

    अब जानते हैं कि अगले तक सोने और चांदी की कीमत कितनी हो जाएगी। हमने इसे लेकर कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया से बातचीत की है। 

    Silver Price Outlook 2026: कितनी होगी चांदी की कीमत?

    1 जनवरी 2025 यानी इस साल की शुरुआत में 1 किलो चांदी का भाव लगभग 88,000 रुपये था। आज चांदी की कीमत 2 लाख प्रति किलो के पार पहुंच गई है। कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया ने बताया कि अगले साल तक 1 किलो चांदी की कीमत 2,50,000 रुपये के पार पहुंच सकती है। 

    उन्होंने बताया कि चांदी को लेकर 2026 के आउटलुक सकारात्मक है, लेकिन सोने की तुलना में कहीं ज्यादा वोलेटाइल रहने वाले हैं। आगे चलकर चांदी में 20-25% तक की तेजी आने की संभावना है। MCX पर कीमतें 2,45,000 से 2,50,000 रुपये के दायरे में जा सकती हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भाव 72.5 से 74 डॉलर के आसपास दिख रहे हैं।

    Gold Price Outlook 2026: कितना होगा सोने का भाव?

    अब तक कीमतों में अच्छी बढ़त हो चुकी है, इसलिए निवेशकों को बीच-बीच में दाम या समय के हिसाब से करेक्शन की संभावना को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर वैश्विक तनाव कम होते हैं या जोखिम लेने का माहौल सुधरता है, तो सोने में अस्थायी गिरावट आ सकती है। इसके बावजूद, सोने में आगे भी करीब 10-12% की बढ़त की संभावना बनी हुई है और कीमतें धीरे-धीरे 1,50,000 रुपए के स्तर की ओर बढ़ सकती हैं।





