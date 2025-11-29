ये 2 स्टॉक 10 साल से दबाकर रखे हैं बिग बुल दमानी, डिविडेंड से कमा रहे करोड़ों? अभी सस्ते में मिल रहे

नई दिल्ली। भारत के बिग बुल के नाम से मशहूर राधाकिशन दमानी को शेयर बाजार की दुनिया में हर कोई जानता है। डीमार्ट (Avenue Supermarts) के जरिए उन्होंने रिटेल सेक्टर को बदलकर रख दिया। उनकी निवेश की स्ट्रैटजी की आम निवेशक नकल करना चाहते हैं।

वॉरेन बफे की तरह दमानी लंबे समय तक शेयर होल्ड करने में विश्वास रखते हैं। अभी उनके पोर्टफोलियो में 12 स्टॉक्स हैं जिनकी कुल वैल्यू करीब ₹1,80,000 करोड़ है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा (लगभग ₹1,75,000 करोड़) डीमार्ट का ही है। लेकिन पिछले कुछ समय से निवेशकों का ध्यान दो पुराने हाई-डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स पर गया है जो दमानी दशक भर से होल्ड कर रहे हैं। दोनों ही स्टॉक्स अभी अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब ट्रेड कर रहे हैं और डिविडेंड यील्ड इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स से कहीं ज्यादा है। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

1. VST इंडस्ट्रीज शेयर यह कंपनी कर्ज-मुक्त है और डिविडेंड भी देती रहती है। यह ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको (BAT) की एसोसिएट कंपनी है। यह भारत में तीसरा सबसे बड़ा सिगरेट दिग्गज है। जिसका 8% वॉल्यूम मार्केट शेयर है। इसका मार्केट कैप 4,331 करोड़ रुपये है। इस शेयर में दमानी की होल्डिंग मार्च 2016 से, अभी 29% करीब 1,235 करोड़ रुपये की है। इसका डिविडेंड यील्ड 3.94% है और डिविडेंड पेआउट रेशियो 76% है। वहीं ROCE 21% है जो कि इंडस्ट्री मीडियन के बराबर है।

क्या है निगेटिव फैक्टर सेल्स FY20 से FY25 तक सिर्फ 2% CAGR, EBITDA में भारी गिरावट आई है। स्टॉक अपने ऑल-टाइम हाई (₹487) से 48% नीचे और 52-सप्ताह का निचला स्तर ₹235 के करीब है। 2. अडवाणी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स शेयर अडवाणी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स का गोवा में बड़ा बिजनेस है। इसका मार्केट कैप 501 करोड़ रुपये है। इसमें दमानी की होल्डिंग दिसंबर 2015 से है। अभी उनकी 4.2% (₹21 करोड़) की होल्डिंग है। इसका डिविडेंड यील्ड 3.5% जो 5 साल का औसत 3% है। यह भी लगभग कर्ज-मुक्त है। इसका डिविडेंड पेआउट रेशियो 85% है और ROCE 45% (इंडस्ट्री मीडियन सिर्फ 12%) है। पिछले 5 साल में नेट प्रॉफिट 19% CAGR से बढ़ा है।

क्या है निवेटिव फैक्टर होटल बिजनेस मौसमी है। सितंबर 2025 तिमाही में ऑपरेटिंग लॉस ₹1.2 करोड़ और नेट लॉस करीब ₹1 करोड़ रहा। स्टॉक नवंबर 2020 के ₹30 से बढ़कर अभी ₹54 के आसपास है, लेकिन 52-सप्ताह का निचला स्तर ₹50 ही है।