    LIC ने बेचे सरकारी कंपनी के ₹116 वाले शेयर, घटाई हिस्सेदारी, अदाणी के 1850 रुपये वाले शेयर में लगाया पैसा

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:57 PM (IST)

    भारतीय जीवन बीमा निगम ने NBCC (इंडिया) में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 4.477 प्रतिशत कर दी है, जबकि वहीं, अदाणी ग्रुप की कंपनी ACC में 2 प्रतिशत हिस्सेदारी और खरीद ली है। एलआईसी, शेयर बाजार में बड़ा संस्थागत निवेशक है और समय-समय पर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बदलाव करता है।

    नई दिल्ली। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) शेयर बाजार में देश का सबसे बड़ा संस्थागत निवेशक है, जिसके पोर्टफोलियो की साइज काफी बड़ी है। एलआईसी अक्सर पोर्टफोलियो (LIC Portfolio) में बदलाव करता है, ऐसे में वह कुछ शेयर खरीदता है तो कुछ बेच देता है। इसी कड़ी में एलआईसी ने NBCC (इंडिया) में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 4.477 प्रतिशत कर दी है, जिसकी घोषणा 28 नवंबर को एक्सचेंज फाइलिंग में की गई। वहीं, इस बीमा कंपनी ने अदाणी ग्रुप की कंपनी ACC में 2 प्रतिशत हिस्सेदारी और खरीद ली है।

    एलआईसी के पास पहले NBCC में 6.548 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। एनबीसीसी की एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, उसने 25 अप्रैल, 2018 से इस साल 24 नवंबर तक 2.071 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है। हिस्सेदारी बिक्री के बाद, बीमा कंपनी के पास वर्तमान में कंपनी में 4.477 प्रतिशत स्टैक है।

    NBCC में सरकार की बड़ी हिस्सेदारी

    NBCC के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में 30 सितंबर, 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति कंपनी के सबसे बड़े प्रमोटर हैं, जिनके पास 61.75 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस महीने की शुरुआत में एनबीसीसी ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में 153.5 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 122.12 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ से 26 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। इस बीच, समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व 19 प्रतिशत बढ़कर 2,910.2 करोड़ रुपये हो गया।

    एसीसी की एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, सरकारी बीमा कंपनी ने इस साल 20 मई से 25 नवंबर के बीच बाज़ार खरीद के ज़रिए एसीसी में 2 प्रतिशत और हिस्सेदारी खरीदी है। इससे अदानी समूह की इस कंपनी में एलआईसी की हिस्सेदारी 8.582 प्रतिशत से बढ़कर 10.596 प्रतिशत हो गई है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

