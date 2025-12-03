Putin India Visit: पुतिन आ रहे भारत, होंगे बड़े रक्षा सौदे; किन शेयरों में आएगी तेजी?

नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल 4 दिसंबर को दो दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली शिखर वार्ता में कई अरब डॉलर के रक्षा सौदों पर मुहर लगने की प्रबल संभावना है, जिससे भारतीय डिफेंस सेक्टर के प्रमुख शेयरों में जबरदस्त तेजी की उम्मीद जागी है।

दोनों नेता व्यापार, ऊर्जा, रणनीतिक साझेदारी और विशेष रूप से रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई देने पर चर्चा करेंगे। बाजार के जानकारों की नजर उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों, पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों और तकनीकी हस्तांतरण से जुड़ी घोषणाओं पर टिकी है।

यह यात्रा ऐसे नाजुक वैश्विक मोड़ पर हो रही है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत-रूस के बीच कोई बड़ा रक्षा करार होने पर अमेरिकी प्रशासन की पैनी नजर रहेगी।

मेहता इक्विटीज लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (रिसर्च) प्रशांत तापसे ने कहा, “पुतिन की यह यात्रा अपनी रणनीतिक गहराई और आर्थिक प्रभाव के कारण बाजार को हिला देने वाली भू-राजनीतिक घटना बन सकती है। भारत-रूस के बीच मजबूत तालमेल से अल्पकालिक भू-राजनीतिक अस्थिरता, रुपए में उतार-चढ़ाव और उभरते बाजारों में रिस्क प्रीमियम बढ़ सकता है।”

इन डिफेंस शेयरों पर निवेशकों की नजर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) -सुखोई-57 स्टील्थ फाइटर के को-प्रोडक्शन और रखरखाव में मुख्य भूमिका की उम्मीद है।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) - रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और रूसी प्लेटफॉर्म के इंटीग्रेशन में अहम योगदान।

भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) - अतिरिक्त S-400 रेजिमेंट और मिसाइल कंपोनेंट के स्थानीय उत्पादन से सबसे बड़ा फायदा