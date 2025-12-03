Putin India Visit: पुतिन आ रहे भारत, होंगे बड़े रक्षा सौदे; किन शेयरों में आएगी तेजी?
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा में रक्षा सौदों पर मुहर लगने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिखर वार्ता में व्यापार, ऊर्जा और ...और पढ़ें
नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल 4 दिसंबर को दो दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली शिखर वार्ता में कई अरब डॉलर के रक्षा सौदों पर मुहर लगने की प्रबल संभावना है, जिससे भारतीय डिफेंस सेक्टर के प्रमुख शेयरों में जबरदस्त तेजी की उम्मीद जागी है।
दोनों नेता व्यापार, ऊर्जा, रणनीतिक साझेदारी और विशेष रूप से रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई देने पर चर्चा करेंगे। बाजार के जानकारों की नजर उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों, पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों और तकनीकी हस्तांतरण से जुड़ी घोषणाओं पर टिकी है।
यह यात्रा ऐसे नाजुक वैश्विक मोड़ पर हो रही है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत-रूस के बीच कोई बड़ा रक्षा करार होने पर अमेरिकी प्रशासन की पैनी नजर रहेगी।
मेहता इक्विटीज लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (रिसर्च) प्रशांत तापसे ने कहा, “पुतिन की यह यात्रा अपनी रणनीतिक गहराई और आर्थिक प्रभाव के कारण बाजार को हिला देने वाली भू-राजनीतिक घटना बन सकती है। भारत-रूस के बीच मजबूत तालमेल से अल्पकालिक भू-राजनीतिक अस्थिरता, रुपए में उतार-चढ़ाव और उभरते बाजारों में रिस्क प्रीमियम बढ़ सकता है।”
इन डिफेंस शेयरों पर निवेशकों की नजर
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) -सुखोई-57 स्टील्थ फाइटर के को-प्रोडक्शन और रखरखाव में मुख्य भूमिका की उम्मीद है।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) - रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और रूसी प्लेटफॉर्म के इंटीग्रेशन में अहम योगदान।
भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) - अतिरिक्त S-400 रेजिमेंट और मिसाइल कंपोनेंट के स्थानीय उत्पादन से सबसे बड़ा फायदा
बोनान्जा पोर्टफोलियो के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नितिन जैन के मुताबिक, ''क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने पहले ही संकेत दे दिया है कि अतिरिक्त S-400 रेजिमेंट की बिक्री एजेंडे में है। ये सिस्टम हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन हमलों के खिलाफ बेहद प्रभावी साबित हुए हैं। नए प्रस्ताव में बड़ा तकनीकी हस्तांतरण पैकेज भी शामिल है, जिससे BDL जैसी कंपनियां महत्वपूर्ण मिसाइल कंपोनेंट्स की स्थानीय असेंबली और उत्पादन कर सकेंगी।''
इसके अलावा पांचवीं पीढ़ी के सुखोई-57 स्टील्थ फाइटर और अत्याधुनिक S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद पर भी चर्चा होने की संभावना है।
यह भी पढ़ें: ये है करोड़पति बनाने वाला 8 पैसे का शेयर, ₹20 हजार के हो गए ₹10000000; सिर्फ इतना लगा समय
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
Putin's India Visit major defense deals are on the cards which stocks will rise
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।