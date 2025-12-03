ये है करोड़पति बनाने वाला 8 पैसे का शेयर, ₹20 हजार के हो गए ₹10000000; सिर्फ इतना लगा समय

नई दिल्ली। स्मॉल और माइक्रो कैप शेयरों (Micro-Small Cap Shares) में जोखिम बहुत अधिक होता है। मगर इनमें से कई शेयर जल्दी मालामाल भी बना देते हैं। ऐसा वास्तव में कई शेयरों ने किया है। हम आपको यहां एक ऐसे ही शेयर की जानकारी देंगे, जिसका रेट एक समय मात्र 8 पैसे था। इस शेयर ने बहुत कम निवेश करने वालों को भी करोड़पति बना दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स शेयर (Hazoor Multi Projects Share Price) हम बात कर रहे हैं हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयर (Hazoor Multi Projects Share Price) की। 12 साल पहले इस शेयर का रेट सिर्फ 8 पैसे था। BSE पर मौजूद डेटा के अनुसार ये शेयर 6 दिसंबर 2013 को 8 पैसे पर था, जबकि बुधवार 3 दिसंबर को करीब साढ़े 10 बजे 39.39 रुपये पर पहुंच गया।

8 पैसे से 39.39 रुपये पर पहुंचने में इस शेयर ने निवेशकों को 49137.50 फीसदी रिटर्न दिया।

हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स ने किया कमाल 13 साल में दिया 49137.50 फीसदी रिटर्न

पैसा हो गया 492 गुना से अधिक

8 पैसे से 39.39 रुपये पर पहुंचा शेयर

20366 रुपये के बन गए 1 करोड़ रुपये

916.50 करोड़ रुपये है MCap कितना हुआ फायदा 49137.50 फीसदी रिटर्न का मतलब है कि इस शेयर ने 12 साल में सिर्फ 20366 रुपये को 1 करोड़ रुपये बना दिया है, क्योंकि 49137.50 फीसदी रिटर्न से निवेशकों का पैसा 492 गुना से अधिक हो गया है। मौजूदा भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 916.50 करोड़ रुपये है।