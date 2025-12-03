ये है करोड़पति बनाने वाला 8 पैसे का शेयर, ₹20 हजार के हो गए ₹10000000; सिर्फ इतना लगा समय
स्मॉल और माइक्रो कैप शेयरों में जोखिम होता है, पर कुछ शेयर बहुत जल्दी निवेशकों को मालामाल कर देते हैं। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स का शेयर (Hazoor Multi Pr ...और पढ़ें
नई दिल्ली। स्मॉल और माइक्रो कैप शेयरों (Micro-Small Cap Shares) में जोखिम बहुत अधिक होता है। मगर इनमें से कई शेयर जल्दी मालामाल भी बना देते हैं। ऐसा वास्तव में कई शेयरों ने किया है। हम आपको यहां एक ऐसे ही शेयर की जानकारी देंगे, जिसका रेट एक समय मात्र 8 पैसे था। इस शेयर ने बहुत कम निवेश करने वालों को भी करोड़पति बना दिया है।
हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स शेयर (Hazoor Multi Projects Share Price)
हम बात कर रहे हैं हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयर (Hazoor Multi Projects Share Price) की। 12 साल पहले इस शेयर का रेट सिर्फ 8 पैसे था। BSE पर मौजूद डेटा के अनुसार ये शेयर 6 दिसंबर 2013 को 8 पैसे पर था, जबकि बुधवार 3 दिसंबर को करीब साढ़े 10 बजे 39.39 रुपये पर पहुंच गया।
8 पैसे से 39.39 रुपये पर पहुंचने में इस शेयर ने निवेशकों को 49137.50 फीसदी रिटर्न दिया।
हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स ने किया कमाल
- 13 साल में दिया 49137.50 फीसदी रिटर्न
- पैसा हो गया 492 गुना से अधिक
- 8 पैसे से 39.39 रुपये पर पहुंचा शेयर
- 20366 रुपये के बन गए 1 करोड़ रुपये
- 916.50 करोड़ रुपये है MCap
कितना हुआ फायदा
49137.50 फीसदी रिटर्न का मतलब है कि इस शेयर ने 12 साल में सिर्फ 20366 रुपये को 1 करोड़ रुपये बना दिया है, क्योंकि 49137.50 फीसदी रिटर्न से निवेशकों का पैसा 492 गुना से अधिक हो गया है। मौजूदा भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 916.50 करोड़ रुपये है।
क्या है कंपनी का बिजनेस
हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो मुख्य रूप से पूरे भारत में रियल एस्टेट और सड़क बनाने के प्रोजेक्ट्स में लगी हुई है। कंपनी का मेन विजन अपने मौजूदा बिजनेस को स्ट्रेटेजिक तरीके से बढ़ाना और अपने काम और सर्विस के पूरे दायरे को बढ़ाना है।
फिस्कल ईयर 2024 के लिए, कंपनी ने मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की रिपोर्ट दी, जिसमें उसका नेट प्रॉफिट 20.40% बढ़कर 54.88 करोड़ हो गया।
ये भी पढ़ें - IPO News: खुल गया विद्या वायर्स का आईपीओ, एंजल वन ने दी 'Subscribe' रेटिंग; GMP कितना?
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां एक शेयर की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।