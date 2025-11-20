Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रॉफिट बुकर्स ने Groww का काम किया तमाम! 2 दिन में 20% तक टूटे शेयर; कल आएंगे तिमाही नतीजे

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 12:45 PM (IST)

    शेयर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग के कारण Groww के शेयरों में भारी गिरावट आई है, जो दो दिनों में 20% तक गिर गया। निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी है, क्योंकि पिछले कुछ समय में शेयरों में काफी तेजी आई थी। कल कंपनी के तिमाही नतीजे आने वाले हैं, जिस पर निवेशकों की नजर रहेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रॉफिट बुकर्स ने Groww का काम किया तमाम! 2 दिन में 20% तक टूटे शेयर; कल आएंगे तिमाही नतीजे

    नई दिल्ली। Groww Shares: भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के शेयर गुरुवार को भी गिरते रहे, शुरुआती कारोबार में 8% से ज्यादा गिरे। सुबह 9:30 बजे स्टॉक 8.14% गिरकर Rs 156.04 पर ट्रेड कर रहा था। इस खबर को लिखते वक्त ग्रो के शेयर NSE पर -7.47% गिरकर 157.20 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। दो दिनों में इसके शेयरों में करीब 20 फीसदी की गिरावट आई है। 18 नवंबर को ग्रो के शेयरों ने अपना ऑल टाइम हाई 193.80 रुपये के स्तर को टच किया था। इसके बाद से इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। सभी की निगाहे कल यानी 21 नवंबर को इसके नतीजों पर टिकी हैं।

    ग्रो लगातार दो दिनों से दबाव में है। बुधवार को, स्टॉक पहले ही लगभग 10% गिर गया था। यह तब हुआ जब कंपनी ने 12 नवंबर को मार्केट में जबरदस्त शुरुआत की थी, और 112 रुपये पर लिस्ट हुई थी, जो इसके इश्यू प्राइस 100 रुपये से लगभग 12% ज्यादा था।

    अपने पहले चार सेशन में, स्टॉक तेजी से उछला और मंगलवार को NSE पर 193.80 रुपये पर पहुंच गया, जो IPO प्राइस से लगभग 94% ज्यादा था। लेकिन जल्द ही यह तेजी ठंडी पड़ गई, और जैसे-जैसे इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट लेना शुरू किया, स्टॉक में गिरावट आ रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Groww के शेयर रखें या फिर बेच दें?

    स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट में वेल्थ हेड शिवानी न्याती ने कहा कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए कुछ शेयर होल्ड करते रहना चाहिए। उन्होंने Rs 80 पर स्टॉप-लॉस रखने का सुझाव दिया।

    मेहता इक्विटीज में सीनियर VP (रिसर्च) प्रशांत तापसे ने कहा कि Groww अभी भी एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है जो इक्विटी मार्केट में भारत की बढ़ती दिलचस्पी के साथ अलाइन है। उन्होंने कहा, “हम अलॉटेड इन्वेस्टर्स को कंपनी की स्ट्रक्चरल ताकत और ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह देते हैं, साथ ही शॉर्ट-टर्म रिस्क को भी मानते हैं। हमारा मीडियम-टर्म टारगेट Rs 125–130 है।”

    शुक्रवार को जारी होंगे कंपनी के नतीजे

    मंगलवार को, कंपनी ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि कंपनी शुक्रवार, 21 नवंबर, 2025 को शाम 04:00 बजे (IST) अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर चर्चा करने के लिए एक अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल करेगी।

    सोमवार को, कंपनी ने पहले ही कहा था कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग शुक्रवार, 21 नवंबर, 2025 को होनी है, जिसमें 30 सितंबर, 2025 को खत्म हुई तिमाही और छमाही के लिए कंपनी के अनऑडिटेड स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर विचार और मंजूरी दी जाएगी।

    IPO, जिसकी प्राइस रेंज ₹95 से ₹100 प्रति शेयर थी, में ₹1,060 करोड़ के नए इक्विटी शेयर और ₹5,572.30 करोड़ का ऑफर-फॉर-सेल (OFS) हिस्सा शामिल था। कंपनी ने कहा था कि नए इश्यू से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और बिजनेस बढ़ाने में किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- अंग्रेजी मीडियम से पढ़े किसान के लड़के ने मचाया धमाल, संघर्ष के साथ किया Groww; ₹9448 करोड़ का बना मालिक

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US