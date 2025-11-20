प्रॉफिट बुकर्स ने Groww का काम किया तमाम! 2 दिन में 20% तक टूटे शेयर; कल आएंगे तिमाही नतीजे

नई दिल्ली। Groww Shares: भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के शेयर गुरुवार को भी गिरते रहे, शुरुआती कारोबार में 8% से ज्यादा गिरे। सुबह 9:30 बजे स्टॉक 8.14% गिरकर Rs 156.04 पर ट्रेड कर रहा था। इस खबर को लिखते वक्त ग्रो के शेयर NSE पर -7.47% गिरकर 157.20 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। दो दिनों में इसके शेयरों में करीब 20 फीसदी की गिरावट आई है। 18 नवंबर को ग्रो के शेयरों ने अपना ऑल टाइम हाई 193.80 रुपये के स्तर को टच किया था। इसके बाद से इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। सभी की निगाहे कल यानी 21 नवंबर को इसके नतीजों पर टिकी हैं।



ग्रो लगातार दो दिनों से दबाव में है। बुधवार को, स्टॉक पहले ही लगभग 10% गिर गया था। यह तब हुआ जब कंपनी ने 12 नवंबर को मार्केट में जबरदस्त शुरुआत की थी, और 112 रुपये पर लिस्ट हुई थी, जो इसके इश्यू प्राइस 100 रुपये से लगभग 12% ज्यादा था।



अपने पहले चार सेशन में, स्टॉक तेजी से उछला और मंगलवार को NSE पर 193.80 रुपये पर पहुंच गया, जो IPO प्राइस से लगभग 94% ज्यादा था। लेकिन जल्द ही यह तेजी ठंडी पड़ गई, और जैसे-जैसे इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट लेना शुरू किया, स्टॉक में गिरावट आ रही है।

Groww के शेयर रखें या फिर बेच दें? स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट में वेल्थ हेड शिवानी न्याती ने कहा कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए कुछ शेयर होल्ड करते रहना चाहिए। उन्होंने Rs 80 पर स्टॉप-लॉस रखने का सुझाव दिया।



मेहता इक्विटीज में सीनियर VP (रिसर्च) प्रशांत तापसे ने कहा कि Groww अभी भी एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है जो इक्विटी मार्केट में भारत की बढ़ती दिलचस्पी के साथ अलाइन है। उन्होंने कहा, “हम अलॉटेड इन्वेस्टर्स को कंपनी की स्ट्रक्चरल ताकत और ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह देते हैं, साथ ही शॉर्ट-टर्म रिस्क को भी मानते हैं। हमारा मीडियम-टर्म टारगेट Rs 125–130 है।”