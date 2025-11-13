Groww के शेयर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी तेज भागे, लिस्टिंग के दूसरे दिन 13% चढ़ा; निवेशकों की मौज
ब्रोकरेज फर्म ग्रो के शेयरों ने शेयर बाजार में लिस्ट होते ही कमाल कर दिया। लिस्टिंग के पहले दिन के साथ दूसरे दिन भी शेयरों में तेजी रही। एनएसई पर शेयर 12.08% की तेजी के साथ 147.20 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। पहले दिन निवेश करने वाले निवेशकों को 13 फीसदी का मुनाफा हुआ। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 91,500 करोड़ रुपये हो गया।
नई दिल्ली। Grow Shares: ब्रोकरेज फर्म ग्रो ने शेयर मार्केट में लिस्ट होते ही कमाल कर दिया। कमाल इसलिए कि इसके शेयरों ने लिस्टिंग के पहले दिन तो कमाल की ही, साथ ही साथ दूसरे दिन भी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी तेज उड़ान भरी। इस खबर को लिखते समय तक ग्रो के शेयर NSE पर 12.08% की तेजी के साथ 147.20 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।
Billionbrains Garage Ventures Limited नाम से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई इस कंपनी के शेयर दूसरे दिन भी 12 फीसदी भागे। यह लागातारू दूसरा दिन है जब इसके शेयरों में यह रप्तार देखी गई है। जिस भी निवेशक ने अगर पहले ही दिन इसमें पैसा लगाया होता तो एक दिन के भीतर उसे 13 फीसदी का मुनाफा हो जाता।
ग्रो की मार्केट में कितनी हिस्सेदारी?
2016 में स्थापित, ग्रो भारत के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर के रूप में उभरा, जिसके पास 12.6 मिलियन से अधिक सक्रिय ग्राहक हैं और जून 2025 तक 26% से अधिक की बाजार हिस्सेदारी है।
स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ग्रो के शेयरों ने 13 नवंबर को लगातार दूसरे दिन 12% की बढ़त के साथ अपनी बढ़त जारी रखी। NSE पर कंपनी का मार्केट कैप लगभग 91,500 करोड़ रुपये हो गया। 13 नवंबर को सुबह 11:05 बजे, ग्रो के शेयर 13% बढ़कर 148.7 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। 12 नवंबर को, ग्रो के शेयरों ने 100 रुपये के IPO मूल्य के मुकाबले लगभग 31% प्रीमियम पर बाजार में शानदार तरीके से लिस्ट हुए थे।
यह ₹1,060 करोड़ मूल्य के नए इक्विटी शेयरों का IPO था, साथ ही ₹5,572.30 करोड़ मूल्य के 55.72 करोड़ इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल भी शामिल था। Groww की मूल कंपनी, बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स, जिसे टाइगर कैपिटल, पीक XV और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला जैसे प्रमुख निवेशकों का समर्थन प्राप्त है।
कैसा था Groww का IPO?
शुक्रवार को, बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स के IPO को शेयर बिक्री के अंतिम दिन 17.60 गुना अभिदान प्राप्त हुआ था। बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स ने 3 नवंबर को एंकर निवेशकों से 2,984 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक राशि प्राप्त की थी। ग्रो आईपीओ 4 नवंबर, 2025 को खुला और 7 नवंबर, 2025 को बंद हुआ। यह एक बुक-बिल्ट इश्यू था जिसका मूल्य बैंड ₹95 से ₹100 प्रति शेयर था। इसके शेयर 12 नवंबर को लिस्ट हुए थे।
ओएफएस के तहत, पीक XV पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट्स VI-1, इंटरनेट फंड VI प्राइवेट लिमिटेड, वाईसी होल्डिंग्स II, जीडब्ल्यू-ई रिबिट ऑपर्चुनिटी V, रिबिट कैपिटल V, कॉफमैन फेलो फंड, अल्केऑन इनोवेशन मास्टर फंड II, सिकोइया कैपिटल ग्लोबल ग्रोथ फंड III, प्रोपेल वेंचर पार्टनर्स ग्लोबल यूएस और अल्केऑन इनोवेशन मास्टर फंड II प्राइवेट सीरीज ने अपने शेयरों का विनिवेश किया।
