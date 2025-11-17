अंग्रेजी मीडियम से पढ़े किसान के लड़के ने मचाया धमाल, संघर्ष के साथ किया Groww; ₹9448 करोड़ का बना मालिक

नई दिल्ली। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत के अलग-अलग राज्य में अलग-अलग तरह की खेती होती है। किसान भाइयों की वजह से यह संभव हो पाता है। किसान सीधे तौर पर मिट्टी से जुड़ा होता है। उसके परिवार के सदस्यों को मिट्टी की कीमत पता होती है। यही कारण है कि जब किसान का बेटा/बेटी पढ़ लिखकर कुछ बड़ा करने की सोचता है तो वह अपने साथ पूरे समाज का भला करता है। और एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करता है। कुछ ऐसी ही क्रांतिकारी बदलाव मध्य प्रदेश के लेपा गांव के एक किसान के बेटे ने लाने का काम किया है। इनवेस्टिंग की दुनिया में करोड़ों भारतीयों को इस किसान के बेटे ने शेयर बाजार से जोड़ने का काम किया है। इस काम के लिए किसान के बेटे ने Groww App बनाया और खुद को ग्रो करने के साथ वह लाखों लोगों को ग्रो करा रहे हैं। इनका नाम है ललित केशरे।

अंग्रेजी मीडियम से पढ़ें है ललित केशरे केशरे का जन्म मध्य प्रदेश के लेपा नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उस इलाके में कोई अंग्रेजी माध्यम का स्कूल न होने के कारण, उनके माता-पिता ने उन्हें खरगोन में उनके दादा-दादी के पास रहने के लिए भेज दिया, जहां हाल ही में एक स्कूल खुला था। वह अपने दादा-दादी के साथ रहे और मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के एकमात्र अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़े।



अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद, उन्होंने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) के बारे में जाना और आईआईटी बॉम्बे में प्रवेश प्राप्त किया, जहां से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने फ्लिपकार्ट में अपना करियर शुरू किया। और फिर 2016 में अपने सहयोगियों के साथ ग्रो लॉन्च करने के लिए चले गए।