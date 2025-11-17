अंग्रेजी मीडियम से पढ़े किसान के लड़के ने मचाया धमाल, संघर्ष के साथ किया Groww; ₹9448 करोड़ का बना मालिक
एक साधारण किसान के अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित बेटे ने असाधारण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने Groww को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाया, जिससे वे 9448 करोड़ रुपये के मालिक बन गए। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। उनकी कहानी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है, जो साबित करती है कि दृढ़ संकल्प और प्रयास से कुछ भी संभव है।
नई दिल्ली। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत के अलग-अलग राज्य में अलग-अलग तरह की खेती होती है। किसान भाइयों की वजह से यह संभव हो पाता है। किसान सीधे तौर पर मिट्टी से जुड़ा होता है। उसके परिवार के सदस्यों को मिट्टी की कीमत पता होती है। यही कारण है कि जब किसान का बेटा/बेटी पढ़ लिखकर कुछ बड़ा करने की सोचता है तो वह अपने साथ पूरे समाज का भला करता है। और एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करता है। कुछ ऐसी ही क्रांतिकारी बदलाव मध्य प्रदेश के लेपा गांव के एक किसान के बेटे ने लाने का काम किया है। इनवेस्टिंग की दुनिया में करोड़ों भारतीयों को इस किसान के बेटे ने शेयर बाजार से जोड़ने का काम किया है। इस काम के लिए किसान के बेटे ने Groww App बनाया और खुद को ग्रो करने के साथ वह लाखों लोगों को ग्रो करा रहे हैं। इनका नाम है ललित केशरे।
अंग्रेजी मीडियम से पढ़ें है ललित केशरे
केशरे का जन्म मध्य प्रदेश के लेपा नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उस इलाके में कोई अंग्रेजी माध्यम का स्कूल न होने के कारण, उनके माता-पिता ने उन्हें खरगोन में उनके दादा-दादी के पास रहने के लिए भेज दिया, जहां हाल ही में एक स्कूल खुला था। वह अपने दादा-दादी के साथ रहे और मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के एकमात्र अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़े।
अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद, उन्होंने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) के बारे में जाना और आईआईटी बॉम्बे में प्रवेश प्राप्त किया, जहां से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने फ्लिपकार्ट में अपना करियर शुरू किया। और फिर 2016 में अपने सहयोगियों के साथ ग्रो लॉन्च करने के लिए चले गए।
अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हुए Groww के को-फाउंडर ललित केशरे
आईपीओ के बाद से ग्रो के शेयरों की कीमत में 68% की शानदार बढ़ोतरी देखी जा चुकी है। दलाल स्ट्रीट पर अपना दबदबा कायम रखते हुए, इसके संस्थापक ललित केशरे की दौलत भी आसमान छू रही है। केशरे के पास इस नए जमाने की स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के लगभग 55.9 करोड़ शेयर हैं, जिनकी कीमत लगभग 9,448 करोड़ रुपये है, जिससे उन्हें अरबपतियों की सूची में एक प्रतिष्ठित स्थान मिला है।
केशरे के पास वर्तमान में 55.91 करोड़ शेयर हैं, जो ग्रो में उनकी 9.06 प्रतिशत हिस्सेदारी को दर्शाता है। 169 रुपये प्रति शेयर के रिकॉर्ड प्राइस पर कारोबार करते हुए, उनके पास 9448 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी है, जो उन्हें लगभग 1 बिलियन डॉलर के आंकड़े तक पहुंचाती है। निवेश मंच ग्रो के सह-संस्थापक और सीईओ ललित केशरे, कंपनी के शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत के बाद भारत के अरबपति क्लब में शामिल हो गए हैं।
12 नवंबर को 100 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट इस शेयर ने चार सत्रों में 70 प्रतिशत से अधिक की छलांग लगाई है, और इसका बाजार पूंजीकरण 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है जो हाल के दिनों में सबसे मजबूत शुरुआतों में से एक है।
सत्या नडेला ने Groww में लगाया है पैसा
2016 में स्थापित, ग्रो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला द्वारा समर्थित देश की सबसे बड़ी खुदरा ब्रोकरेज कंपनी है। कंपनी ने एक म्यूचुअल फंड वितरण प्लेटफॉर्म (डायरेक्ट म्यूचुअल फंड) के रूप में शुरुआत की और जल्द ही इक्विटी, आईपीओ, ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड और डेरिवेटिव (Futures and Options) में विस्तार किया। आज, इसकी वेबसाइट के अनुसार, कंपनी के 15 मिलियन से अधिक सक्रिय ग्राहक हैं।
यह भी पढ़ें- EPFO Pension: प्राइवेट नौकरी करने वालों को मिनिमम कितनी मिलती है पेंशन, बढ़कर हो जाएगी इतनी; समझें कैलकुलेशन
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।