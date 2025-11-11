Pine Lab IPO GMP: पाइन लैब्स का आइपीओ आखिरी दिन कितने गुना हुआ सब्सक्राइब, लिस्टिंग के दिन कितना मिलेगा फायदा
फिनटेक फर्म पाइन लैब्स का आईपीओ अंतिम दिन 2.46 गुना सब्सक्राइब हुआ। 3,900 करोड़ रुपये के इस आईपीओ में खुदरा निवेशकों की अच्छी भागीदारी रही। कंपनी ने प्रति शेयर मूल्य 210-221 रुपये तय किया था। वहीं, एडटेक यूनिकॉर्न फिजिक्सवाला का आईपीओ पहले दिन सिर्फ 7% ही सब्सक्राइब हो पाया।
नई दिल्ली। फिनटेक फर्म पाइन लैब्स का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) मंगलवार को अंतिम दिन 2.46 गुना सब्सक्राइब होने में कामयाब रहा। एनएसई के डाटा के अनुसार, 3,900 करोड़ रुपये के इस आइपीओ में 9,78,93,739 शेयर बिक्री के लिए पेश किए गए थे।
इसके सापेक्ष 24,09,38,767 शेयर खरीदने के लिए आवेदन मिले हैं। आइपीओ में योग्य संस्थागत खरीदार श्रेणी में चार गुना, खुदरा व्यक्तिगत निवेश श्रेणी में 1.22 गुना आवेदन मिले हैं।
वहीं, गैर-संस्थागत निवेशक श्रेणी में केवल 30 प्रतिशत आवेदन ही मिल पाए हैं। कंपनी ने इस आइपीओ का प्राइस बैंड 210-221 रुपये प्रति शेयर तय किया था। वहीं, एडटेक यूनिकार्न फिजिक्सवाला का आइपीओ पहले दिन सिर्फ सात प्रतिशत ही सब्सक्राइब हो पाया। 3,480 करोड़ रुपये के इस आइपीओ में 18,62,04,143 शेयर बिक्री के लिए पेश किए गए हैं। इसके सापेक्ष पहले दिन 1,31,22,682 शेयरों के लिए आवेदन मिले।
GMP कितने रुपये पर लिस्टिंग के दे रहा संकेत
मंगलवार, 11 नवंबर 2025 तक, पाइन लैब्स आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ₹0 पर रहा। आईपीओ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, सार्वजनिक निर्गम के अपर प्राइस बैंड ₹221 प्रति शेयर के साथ, शेयरों को भारतीय शेयर बाजार में फ्लैट लिस्ट होने की उम्मीद है। ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) में बदलाव होता रहता है।
कैसा रहा पिछली कंपनियों का रिस्पॉन्स
पाइन लैब्स ₹ 18,093 करोड़ का एंटरप्राइज वैल्यू चाह रही है, जबकि इसके प्रतिस्पर्धी, वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (पेटीएम), ₹69,965 करोड़ का एंटरप्राइज वैल्यू चाह रही है, जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज ₹4,349 करोड़ और वन मोबिक्विक सिस्टम्स ₹ 1,380 करोड़ का एंटरप्राइज वैल्यू चाह रही है।
इन चार कंपनियों में से, जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज़ ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो लाभ में है, जिसका पी/ई अनुपात 56.8 गुना है। इसके विपरीत, अन्य तीन कंपनियां घाटे में चल रही हैं।
