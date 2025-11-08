IPO खुलने से पहले ही PhysicsWallah ने जुटा लिए 136 करोड़ रुपये, किसने लगाया अलख पांडे की कंपनी में दांव?
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म थिंक इन्वेस्टमेंट्स ने प्री-IPO फंडिंग राउंड के तहत एडटेक यूनिकॉर्न फिजिक्सवाला में 136 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। यह नया इन्वेस्टमेंट ऐसे समय में हुआ है जब कंपनी अगले हफ़्ते अपने आने वाले इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) की तैयारी कर रही है। PhysicsWallah IPO 11 नवंबर को खुल रहा है।
नई दिल्ली। PhysicsWallah IPO: भारत के सबसे अमीर टीचर अलख पांडे की कंपनी फिजिक्सवाला अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी के आईपीओ होने से पहले ही उसे प्री-IPO फंडिंग राउंड में निवेश मिला है। यानी आईपीओ खुलने से पहले ही कंपनी ने पैसा जुटाया है। वैसे कंपनी का आईपीओ 11 नवंबर को ओपन हो रहा है।
थिंक इन्वेस्टमेंट्स ने प्री-IPO फंडिंग राउंड के तहत एडटेक यूनिकॉर्न फिजिक्सवाला में 136 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। इस ट्रांजैक्शन के तहत, थिंक इन्वेस्टमेंट्स ने एडटेक फर्म के 14 कर्मचारियों से फिजिक्सवाला के 1.07 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदे, जो कंपनी में 0.37% हिस्सेदारी के बराबर है।
PhysicsWallah के 14 कर्मचारियों ने बेची हिस्सेदारी
फिजिक्सवाला ने एक पब्लिक अनाउंसमेंट में कहा, "3 नवंबर को हुए शेयर परचेज एग्रीमेंट और 3 नवंबर, 2025 के अमेंडमेंट लेटर के मुताबिक, कंपनी के 14 कर्मचारियों ने कुल 10,722,708 इक्विटी शेयर। 4 नवंबर को थिंक इंडिया ऑपर्च्युनिटीज मास्टर फंड LP को कुल 136.17 करोड़ रुपये में ट्रांसफर कर दिए हैं।"
यह डील 127 रुपये प्रति शेयर पर हुई, जो IPO के अपर प्राइस बैंड 109 रुपये से 17% अधइक है। PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस ट्रांजैक्शन के तहत थिंक इन्वेस्टमेंट्स ने 1.07 करोड़ शेयर खरीदे, जिससे कंपनी में उनकी 0.37% हिस्सेदारी हो गई। खास बात यह है कि किसी भी फाउंडर ने सेकेंडरी सेल में हिस्सा नहीं लिया, जो PW की ग्रोथ और लॉन्ग-टर्म विजन में उनके लगातार भरोसे को दिखाता है।
जनवरी और जुलाई 2025 के बीच, PhysicsWallah ने Funds India (जो WestBridge की एक सब्सिडियरी है) द्वारा फैसिलिटेट किए गए ESOP लिक्विडेशन की एक सीरीज के जरिए इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी में भी बढ़ोतरी देखी, जिसमें शेयर की कीमतें 127 रुपये से 137 रुपये प्रति शेयर के बीच थीं। कई फैमिली ऑफिस ने इन ट्रांजैक्शन में हिस्सा लिया और कुल मिलाकर लगभग 100 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, जो एडटेक कंपनी के लिए इन्वेस्टर्स की लगातार दिलचस्पी को दिखाता है।
PhysicsWallah IPO से जुड़ी अहम बातें
फिजिक्सवाला अपना 3,480 करोड़ रुपये का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो 11 नवंबर को खुलेगा। कंपनी ने प्रति शेयर 103-109 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है, जिसका मकसद अपर एंड पर 31,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा का वैल्यूएशन हासिल करना है। इस IPO में 3,100 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और को-फाउंडर और प्रमोटर अलख पांडे और प्रतीक माहेश्वरी द्वारा 380 करोड़ रुपये का ऑफर-फॉर-सेल (OFS) शामिल है।
प्रमोटर्स के पास अभी कंपनी का 80.62 परसेंट हिस्सा है, जो IPO के बाद घटकर 72 परसेंट हो जाएगा। खास बात यह है कि शुरुआती इन्वेस्टर्स में से कोई भी इस ऑफर में अपना हिस्सा नहीं बेचेगा। यह इश्यू 13 नवंबर को बंद होगा, और एंकर इन्वेस्टर एलोकेशन 10 नवंबर को होगा।
- IPO खुलने की तारीख: 11 नवंबर 2025
- IPO बंद होने की तारीख: 13 नवंबर 2025
- अलॉटमेंट का आधार: 14 नवंबर 2025
- रिफंड शुरू होने की तारीख: 17 नवंबर 2025
- एक्सपेक्टेड लिस्टिंग तारीख: 18 नवंबर 2025
- प्राइस बैंड: ₹103 से ₹109 प्रति शेयर (फेस वैल्यू: ₹1 प्रति शेयर)
- न्यूनतम लॉट साइज: 137 शेयर
- न्यूनतम निवेश: ₹14,933
- अधिकतम रिटेल निवेश: ₹2 लाख तक
PhysicsWallah का वित्तीय प्रदर्शन कैसा रहा है?
FY25 में कंपनी को FY24 के मुकाबले कम नुकसान हुआ। FY25 में कंपनी का नुकसान ₹243 करोड़ था, जबकि FY24 में यह ₹1,131 करोड़ था। हालांकि, इसी दौरान इसका रेवेन्यू ₹1,941 करोड़ से बढ़कर ₹2,887 करोड़ हो गया।
फिजिक्स वाला लिमिटेड भारत की सबसे तेजी से बढ़ती एडटेक कंपनियों में से एक है, जो स्टूडेंट्स के पढ़ने और एग्जाम की तैयारी करने के तरीके को बदल रही है। 2016 में अलख पांडे ने इसे एक YouTube चैनल के तौर पर शुरू किया था, जो फिजिक्स पर फोकस था। 2020 में कंपनी को ऑफिशियली फिजिक्सवाला प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर शामिल किया गया। आज, यह देश भर में लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक भरोसेमंद लर्निंग पार्टनर बन गई है।
क्या करती है PhysicsWallah?
कंपनी ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड फॉर्मेट में काम करती है, जो भारत के 98% पिन कोड तक पहुंचती है। 10 मिलियन से अधिक स्टूडेंट्स ने PW ऐप के जरिए पेड कोर्स में एनरोल किया है, जबकि 36 मिलियन से ज्यादा लर्नर्स आठ भारतीय भाषाओं में 80 YouTube चैनलों पर दिए जाने वाले फ्री एजुकेशनल कंटेंट से फायदा उठा रहे हैं। इसका नेटवर्क 100 से ज्यादा शहरों में फैला हुआ है, जिसमें 120 से अधिक विद्यापीठ सेंटर हैं, जो JEE, NEET और 6 से 12वीं क्लास के स्कूल-लेवल कोर्स सहित 28 एग्जाम कैटेगरी में सपोर्ट देते हैं।
फिजिक्सवाला ने सस्ती, हाई-क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए एक अच्छी पहचान बनाई है, जिससे यह अलग-अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए आसानी से उपलब्ध है। कंपनी की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ी है, जो इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी दिखती है।
