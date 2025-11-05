PhysicsWallah IPO: आ गई वो तारीख जिसका था सभी को इंतजार, 11 नवंबर को खुलेगा फिजिक्सवाला का आईपीओ; ये रही डिटेल

नई दिल्ली। PhysicsWallah IPO: जिस फिजिक्सवाला के आईपीओ को सभी को इंतजार था वो अब आ गई है। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्सवाला ने अगले हफ्ते 11 नवंबर को 3480 करोड़ रुपये का IPO लॉन्च करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज के पास रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) फाइल किया है। एक दिन का IPO एंकर बुक 10 नवंबर को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्च किया जाएगा, जबकि पब्लिक इश्यू 13 नवंबर तक सभी इन्वेस्टर्स के लिए खुला रहेगा।

कंपनी में किसकी कितनी हिस्सेदारी? कंपनी में दोनों प्रमोटर्स की बराबर 80.62 परसेंट हिस्सेदारी है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास 19.38 परसेंट शेयर हैं, जिसमें वेस्टब्रिज AIF (6.40 परसेंट हिस्सेदारी), हॉर्नबिल कैपिटल पार्टनर (4.41 परसेंट), GSV वेंचर्स फंड (2.85 परसेंट), और लाइट्सपीड अपॉर्चुनिटी फंड (1.79 परसेंट) शामिल हैं।



फिजिक्सवाला, जो रेवेन्यू के मामले में भारत की टॉप-पांच एजुकेशन कंपनियों में से एक होने का दावा करती है, नए ऑफलाइन और हाइब्रिड सेंटर्स के फिट-आउट्स पर 460.5 करोड़ रुपये, मौजूदा पहचाने गए ऑफलाइन और हाइब्रिड सेंटर्स के लीज पेमेंट के लिए 548.3 करोड़ रुपये, और अपनी सब्सिडियरी जाइलम लर्निंग के खर्च के लिए 47.2 करोड़ रुपये खर्च करने का इरादा रखती है।

IPO से जुटाए पैसों का क्या करेगी कंपनी? इसके अलावा, सब्सिडियरी उत्कर्ष क्लासेस एंड एडुटेक के मौजूदा पहचाने गए ऑफलाइन सेंटर्स के लीज पेमेंट के लिए 28 करोड़ रुपये और उक्त सब्सिडियरी में अतिरिक्त शेयरहोल्डिंग हासिल करने के लिए 26.5 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया जाएगा।



यह सर्वर और क्लाउड से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट के लिए 200.1 करोड़ रुपये, मार्केटिंग पहलों के लिए 710 करोड़ रुपये, और बाकी फंड्स का इस्तेमाल अनजाने एक्विजिशन और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के माध्यम से इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए करेगी।



अलख पांडे और प्रतीक बूब द्वारा 2020 में स्थापित फिजिक्सवाला, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE), नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET), यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) परीक्षाओं पर फोकस करते हुए पेड टेस्ट तैयारी कोर्स प्रदान करता है।