    PhysicsWallah IPO: लिस्टिंग से पहले GMP में उछाल, निवेशकों को कितना होगा फायदा?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 09:06 PM (IST)

    फिजिक्सवाला के आईपीओ का अलॉटमेंट 14 नवंबर, 2025 को फाइनल हुआ। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 103-109 रुपये प्रति शेयर था। कंपनी के प्रमोटरों की हिस्सेदारी आईपीओ के बाद 72% रह जाएगी। शेयरों की लिस्टिंग 18 नवंबर को होगी। अगर आपको शेयर आवंटित होते हैं, तो वे आपके डीमैट खाते में जमा हो जाएंगे, अन्यथा रिफंड वापस खाते में आ जाएगा। ग्रे मार्केट में शेयर 115 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं।

    नई दिल्ली। फिजिक्सवाला (PhysicsWallah) के IPO का अलॉटमेंट 14 नवंबर, 2025 को अंतिम रूप दिया गया था। यह इश्यू मंगलवार, 11 नवंबर को खुला और गुरुवार, 13 नवंबर को बंद हुआ। जिसका प्राइस बैंड 103 रुपये-109 रुपये प्रति शेयर है।

    आईपीओ में 3,100 करोड़ रुपये का नया निर्गम और सह-संस्थापकों और प्रमोटरों अलख पांडे और प्रतीक माहेश्वरी ने 380 करोड़ रुपये का ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) शामिल है।

    कुल मिलाकर, प्रमोटरों के पास वर्तमान में कंपनी की 80.62 फीसदी हिस्सेदारी है, जो आईपीओ के बाद घटकर 72 फीसदी रह जाएगी। गौरतलब है कि शुरुआती निवेशकों में से कोई भी इस पेशकश में अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचेगा।

    बाजार में लिस्टिंग 18 नवंबर को बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी।

    अपना डीमैट खाता जांचें

    यदि शेयर आवंटित होते हैं, तो वे आपके डीमैट खाते में जमा हो जाते हैं। अपने डीपी पोर्टल (एनएसडीएल/सीडीएसएल या अपने ब्रोकर के डीमैट व्यू) में लॉग इन करें और लिस्टिंग के एक दिन पहले या लिस्टिंग के दिन होल्डिंग्स की जांच करें।

    धन वापसी के लिए बैंक खाते की जांच करें

    अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, तो रिफंड ASBA/UPI मैंडेट के लिए इस्तेमाल किए गए बैंक खाते में वापस जमा कर दिया जाना चाहिए। उस खाते पर नज़र रखें। रिफंड आमतौर पर अलॉटमेंट के कुछ कार्यदिवसों के भीतर दिखाई देता है (समय रजिस्ट्रार/बैंक पर निर्भर करता है)।

    अलॉटमेंट के बाद क्या करें

    यदि अलॉटमेंट हो जाता है तो लिस्टिंग की तारीख नोट करें और तय करें कि उन्हें रखना है या बेचना है। अल्पकालिक ट्रेडों के लिए, यदि कोई लॉक-इन नियम हो, तो उसकी जांच करें। यदि आवंटित नहीं हुआ है तो रिफंड की प्रतीक्षा करें।

    PhysicsWallah IPO GMP: कितने रुपये पर होगी लिस्टिंग

    बाजार पर्यवेक्षकों के अनुसार, (PhysicsWallah IPO Listing Price Prediction, GMP Today) फिजिक्सवाला लिमिटेड के गैर-सूचीबद्ध शेयर वर्तमान में ग्रे मार्केट में 115 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे हैं, जो कि 109 रुपये के ऊपरी आईपीओ मूल्य से 5.50% अधिक है, जो कमजोर लिस्टिंग का संकेत देता है।

    जीएमपी बाज़ार की धारणाओं पर आधारित होता है और बदलता रहता है। 'ग्रे मार्केट प्रीमियम' निवेशकों की निर्गम मूल्य से अधिक भुगतान करने की तत्परता को दर्शाता है।

    थिंक इन्वेस्टमेंट्स 4 अरब अमेरिकी डॉलर की एक वैश्विक निवेश फर्म है, जो तकनीक-संचालित शुरुआती चरण के व्यवसायों को समर्थन देने पर केंद्रित है। भारत में, थिंक इन्वेस्टमेंट्स ने स्विगी, फर्स्टक्राई, अर्बन कंपनी, फार्मईज़ी, एक्सपीरियन, स्पिनी, एनएसई, स्टार हेल्थ, मीशो, रैपिडो, चायोस और ड्रीम11 जैसी कुछ प्रमुख कंपनियों में निवेश के साथ एक विविध पोर्टफोलियो बनाया है।

    "IPO से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां IPO को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

