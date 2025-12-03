आ गया 'कोरोना रेमेडीज' का आईपीओ, खुलने से पहले GMP में उछाल, हर शेयर पर हो सकता है 161 रुपये का फायदा
अहमदाबाद स्थित कोरोना रेमेडीज़ एक फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन कंपनी है, जिसका आईपीओ 8 दिसंबर से खुलने जा रहा है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 1,008-1,062 रुपय ...और पढ़ें
नई दिल्ली। आईपीओ मार्केट में नए इश्यू के आने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में 8 दिसंबर से एक और पब्लिक इश्यू खुलने जा रहा है। फार्मा सेक्टर की कंपनी कोरोना रेमेडीज (Corona Remedies IPO) का आईपीओ अगले सोमवार से ओपन होगा। कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए 1,008-1,062 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया, जिससे कंपनी का वैल्युएशन लगभग 6,500 करोड़ रुपये हो गया है।
कंपनी के बयान के अनुसार, 655.37 करोड़ रुपये का यह आईपीओ पूरी तरह से प्रमोटरों और मौजूदा निवेशकों द्वारा ऑफर फॉर सेल (OFS) है, जो 8 दिसंबर को पब्लिक के लिए खुलेगा और 10 दिसंबर को क्लोज होगा।
इश्यू से जुड़ी अन्य डिटेल
कोरोना रेमेडीज़ के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, कंपनी ने अपना आईपीओ साइज रिवाइज्ड कर 655.37 करोड़ रुपये कर दिया है, जो अप्रैल के अंत में ड्राफ्ट पेपर जमा करते समय शुरू में निर्धारित 800 करोड़ रुपये से कम है। कंपनी ने बताया कि एंकर इन्वेस्टर्स को 5 दिसंबर को शेयर आवंटित किए जाएंगे।
इस आईपीओ का जीएमपी 15% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है यानी प्रति शेयर पर लिस्टिंग के समय 161 रुपये का फायदा हो सकता है। हालांकि, यह सिर्फ एक संभावना है।
OFS में कौन बेच रहा शेयर
इस आईपीओ में OFS के तहत, मौजूदा निवेशक - सेपिया इन्वेस्टमेंट्स, एंकर पार्टनर्स और सेज इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट- प्रमोटर्स के साथ मिलकर शेयर बेचने की योजना बना रहे हैं। चूँकि यह एक ओएफएस है, इसलिए कंपनी को सार्वजनिक निर्गम से कोई आय नहीं मिलेगी और पूरी राशि बेचने वाले शेयरधारकों को जाएगी।
कब होगी लिस्टिंग, क्या हैं कंपनी का कारोबार
कोरोना रेमेडीज़ के शेयरों की लिस्टिंग 15 दिसंबर को होगी। अहमदाबाद स्थित कोरोना रेमेडीज़ एक फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन कंपनी है जो वुमेन हेल्थकेयर सर्विसेज, कार्डियो-डायबिटीज, पेन मैनेजमेंट, यूरोलॉजी और अन्य मेडिकल सेक्टर से जुड़े प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन और मार्केटिंग करती है। इसके पोर्टफोलियो में कुल 67 प्रोडक्ट्स हैं।
ये भी पढ़ें- ये है करोड़पति बनाने वाला 8 पैसे का शेयर, ₹20 हजार के हो गए ₹10000000; सिर्फ इतना लगा समय
(डिस्क्लेमर: यहां आईपीओ को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।