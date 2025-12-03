आ गया 'कोरोना रेमेडीज' का आईपीओ, खुलने से पहले GMP में उछाल, हर शेयर पर हो सकता है 161 रुपये का फायदा

नई दिल्ली। आईपीओ मार्केट में नए इश्यू के आने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में 8 दिसंबर से एक और पब्लिक इश्यू खुलने जा रहा है। फार्मा सेक्टर की कंपनी कोरोना रेमेडीज (Corona Remedies IPO) का आईपीओ अगले सोमवार से ओपन होगा। कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए 1,008-1,062 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया, जिससे कंपनी का वैल्युएशन लगभग 6,500 करोड़ रुपये हो गया है।

कंपनी के बयान के अनुसार, 655.37 करोड़ रुपये का यह आईपीओ पूरी तरह से प्रमोटरों और मौजूदा निवेशकों द्वारा ऑफर फॉर सेल (OFS) है, जो 8 दिसंबर को पब्लिक के लिए खुलेगा और 10 दिसंबर को क्लोज होगा। इश्यू से जुड़ी अन्य डिटेल कोरोना रेमेडीज़ के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, कंपनी ने अपना आईपीओ साइज रिवाइज्ड कर 655.37 करोड़ रुपये कर दिया है, जो अप्रैल के अंत में ड्राफ्ट पेपर जमा करते समय शुरू में निर्धारित 800 करोड़ रुपये से कम है। कंपनी ने बताया कि एंकर इन्वेस्टर्स को 5 दिसंबर को शेयर आवंटित किए जाएंगे।

इस आईपीओ का जीएमपी 15% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है यानी प्रति शेयर पर लिस्टिंग के समय 161 रुपये का फायदा हो सकता है। हालांकि, यह सिर्फ एक संभावना है। OFS में कौन बेच रहा शेयर इस आईपीओ में OFS के तहत, मौजूदा निवेशक - सेपिया इन्वेस्टमेंट्स, एंकर पार्टनर्स और सेज इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट- प्रमोटर्स के साथ मिलकर शेयर बेचने की योजना बना रहे हैं। चूँकि यह एक ओएफएस है, इसलिए कंपनी को सार्वजनिक निर्गम से कोई आय नहीं मिलेगी और पूरी राशि बेचने वाले शेयरधारकों को जाएगी।