क्या IPO के जरिए निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं बड़े इन्वेस्टर्स? OFS और Early Exit से भारत के CEA भी नाराज

मुंबई। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वर ने इस बात पर अफसोस जताया कि आइपीओ किसी वेंचर में शुरुआती निवेशकों के लिए निकासी का जरिया बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रवृत्ति शेयर बाजार की भावना को कमजोर हो रही है। उद्योग संगठन CII द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अनंत नागेश्वरन ने कहा कि देश के पूंजी बाजारों को न केवल पैमाने के तौर पर बल्कि उद्देश्य के तौर पर भी विकसित होना चाहिए।

सीईए ने बाजार पूंजीकरण या डेरिवेटिव ट्रेडिंग जैसे आंकड़ों का जश्न मनाने से बचने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े वित्तीय मजबूती के मापदंड नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत एक मजबूत और जीवंत पूंजी बाजार विकसित करने में सफल रहा है। उन्होंने कहा, भारत के शेयर बाजारों में प्रभावशाली वृद्धि हुई है, लेकिन आइपीओ लॉन्ग टर्म कैपिटल जुटाने के सिस्टम के बजाय शुरुआती निवेशकों के लिए निकासी का जरिया बनते जा रहे हैं, और यह सार्वजनिक बाजारों की भावना को कमजोर करता है।