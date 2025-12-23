52-हफ्तों के लो पर PC Jeweller, क्यों लगातार लुढ़क रहा ₹7000 Cr की कंपनी का शेयर?

नई दिल्ली। आज मंगलवार को फिर से पीसी ज्वैलर (PC Jeweller Share Price) के शेयर में गिरावट दिख रही है। आज आई गिरावट के बीच कंपनी का शेयर 52 हफ्तों के लो पर आ गया है। BSE पर इसका शेयर 9.67 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले एक दम फ्लैट इसी रेट पर खुला, मगर फिर गिरकर 9.37 रुपये पर आ गया, जो इसके पिछले 52 हफ्तों का लो यानी सबसे निचला भाव है।

हालांकि इसने 52 हफ्तों के निचले स्तर से वापसी की है और करीब सवा 10 बजे कंपनी का शेयर 9.67 रुपये पर आ गया है।

