52-हफ्तों के लो पर PC Jeweller, क्यों लगातार लुढ़क रहा ₹7000 Cr की कंपनी का शेयर?
पीसी ज्वैलर के शेयर (PC Jeweller Share Price) में आज गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते शेयर 52 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुँच गया। बीएसई पर शेयर फ्लैट ख ...और पढ़ें
नई दिल्ली। आज मंगलवार को फिर से पीसी ज्वैलर (PC Jeweller Share Price) के शेयर में गिरावट दिख रही है। आज आई गिरावट के बीच कंपनी का शेयर 52 हफ्तों के लो पर आ गया है। BSE पर इसका शेयर 9.67 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले एक दम फ्लैट इसी रेट पर खुला, मगर फिर गिरकर 9.37 रुपये पर आ गया, जो इसके पिछले 52 हफ्तों का लो यानी सबसे निचला भाव है।
हालांकि इसने 52 हफ्तों के निचले स्तर से वापसी की है और करीब सवा 10 बजे कंपनी का शेयर 9.67 रुपये पर आ गया है।
कितना गिरा पीसी ज्वैलर का शेयर?
- बीते 5 दिन में पीसी ज्वैलर का शेयर 5.5 फीसदी गिरा है
- एक महीने में ये 5.4 फीसदी फिसल चुका है
- 6 महीनों में शेयर में 19.5 फीसदी की गिरावट आई है
- 2025 में अब तक ये 40 फीसदी से ज्यादा नीचे आया है
- 1 साल में शेयर करीब 39.5 फीसदी टूटा है
क्यों आ रही शेयर में गिरावट?
- PC ज्वैलर के शेयर की कीमत कई वजहों से गिर रही है, जैसे कि कमजोर लॉन्ग-टर्म फंडामेंटल्स और धीमी बिक्री ग्रोथ
- अधिक कर्ज के साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर मार्केट में चिंताएं और सोने की ऊंची कीमतों से डिमांड पर असर पड़ना भी इसके शेयर में गिरावट के कारण माने जा रहे हैं
- कंपनी ने हाल की तिमाही में बेहतर परफॉर्मेंस किया है, लेकिन टेक्निकल फैक्टर्स, जैसे कि मुख्य मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेडिंग और निवेशकों का सतर्क रवैया, जिसमें कम इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग शामिल है, भी लगातार गिरावट के ट्रेंड में योगदान दे रहे हैं
कितनी है पीसी ज्वैलरी की मार्केट कैपिटल?
मौजूदा रेट पर कंपनी की मार्केट कैपिटल करीब 7003 करोड़ रुपये है। PC ज्वैलर लिमिटेड एक ज्वैलरी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली, भारत में है। इसने अप्रैल 2005 में दिल्ली के करोल बाग में एक शोरूम से अपना कारोबार शुरू किया था। यह दो भाइयों - पदम चंद गुप्ता और बलराम गर्ग द्वारा शुरू किया गया फर्स्ट-जेन बिजनेस है।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयर की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
