    फिर लुढ़का Meesho का शेयर, 200 रुपये के नीचे आया भाव; क्या है गिरावट की वजह?

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 09:37 AM (IST)

    आईपीओ प्राइस से ऊपर जाने के बाद मीशो के शेयर (Meesho Share Price) में गिरावट जारी है, आज शेयर 200 रुपये से नीचे आ गया। बीएसई पर शेयर 5.79 फीसदी गिरकर ...और पढ़ें

    मीशो के शेयर में आ रही गिरावट

    नई दिल्ली। आईपीओ प्राइस के मुकाबले दोगुने से अधिक चढ़ने के बाद मीशो के शेयर (Meesho Share Price) में गिरावट आ रही है। आज कंपनी का शेयर 200 रुपये के नीचे आ गया है। BSE पर इसका शेयर 202.05 रुपये के पिछले क्लोजिंग भाव के मुकाबले 11.70 रुपये या 5.79 फीसदी की गिरावट के साथ 190.35 रुपये पर खुला। 9.20 बजे ये 10.05 रुपये या 4.97 फीसदी गिरकर 192 रुपये पर है।

    मीशो का सबसे ऊंचा भाव कितना?

    मीशो के आईपीओ में शेयरों का प्राइस 111 रुपये फिक्स किया गया था। इसके मुकाबले शेयर की लिस्टिंग 46 फीसदी प्रीमियम के साथ 162 रुपये पर हुई। इसके बाद ये BSE पर 254.65 रुपये तक गया। फिर शेयर में गिरावट आनी शुरू हुई और अब ये 200 रुपये के नीचे आ गया है।

    मीशो के शेयर में गिरावट की वजह क्या?

    माना जा रहा है कि शेयर में तेजी के बाद शुरू हुई गिरावट की बड़ी वजह प्रॉफिट बुकिंग है। यानी निवेशक ऊंचे भाव पर शेयर बेचकर प्रॉफिट निकाल रहे हैं। इस बिकवाली के बीच 22 दिसंबर को मीशो के शेयर 10 फीसदी लोअर सर्किट लग गया था।

    मीशो के शेयर पर जानकारों की राय?

    इस बीच मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि मीशो के पास एक मजबूत लॉन्ग-टर्म बिजनेस स्ट्रक्चर है, लेकिन तेजी के बाद मौजूदा कीमत शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क-रिवॉर्ड वाले शेयर को आकर्षक नहीं बनाती है। कंपनी की ग्रोथ स्टोरी भरोसेमंद है, लेकिन इतनी ऊंची कीमतों पर शेयर खरीदने से बचना बेहतर है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

