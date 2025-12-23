किराए पर रूम देने वाली OYO लाएगी 6650 करोड़ रुपये का IPO, पेरेंट कंपनी PRISM को शेयरहोल्डर्स की मिली मंजूरी
किराए पर रूम देने वाली OYO जल्द ही 6650 करोड़ रुपये का IPO लाने वाली है। इसकी पेरेंट कंपनी PRISM को शेयरहोल्डर्स से मंजूरी मिल गई है। कंपनी अब IPO के ...और पढ़ें
नई दिल्ली। PTI न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ट्रैवल प्लेटफॉर्म OYO की पेरेंट कंपनी PRISM को IPO के तहत इक्विटी शेयरों के नए इश्यू से 6,650 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है। रिपोर्ट के अनुसार, ट्रैवल टेक प्लेटफॉर्म के शेयरहोल्डर्स ने 20 दिसंबर, 2025 को हुई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
EGM में, शेयरहोल्डर्स ने IPO लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिससे कंपनी को रेगुलेटरी मंजूरी और मार्केट की स्थितियों के आधार पर, सही समय पर पब्लिक मार्केट में जाने की सुविधा मिलेगी।
ओयो ने बदला था पेरेंट कंपनी का नाम
यह मंजूरी सितंबर में घोषित कॉर्पोरेट रीब्रांडिंग के बाद मिली है, जब OYO ने अपनी पेरेंट कंपनी का नाम Oravel Stays से बदलकर PRISM कर दिया था। इस कदम का मकसद ग्रुप के बढ़ते बिजनेस पोर्टफोलियो को एक ही कॉर्पोरेट पहचान के तहत लाना था। PRISM होल्डिंग कंपनी के तौर पर काम करेगी, जबकि OYO बजट और मिडस्केल ट्रैवल सेगमेंट में फ्लैगशिप कंज्यूमर ब्रांड के तौर पर बनी रहेगी।
कैसा चल रहा है ओयो का कारोबार
फाइनेंशियल ईयर 2025 में, OYO ने ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट दर्ज किया, जिसमें बढ़े हुए मार्केटिंग खर्च और डेफर्ड टैक्स गेन में तेज़ बढ़ोतरी का योगदान रहा। नेट प्रॉफिट पिछले साल के 229.6 करोड़ रुपये से बढ़कर FY25 में 244.8 करोड़ रुपये हो गया, जिसे 765.6 करोड़ रुपये के डेफर्ड टैक्स गेन से सपोर्ट मिला, जबकि FY24 में यह 51.3 करोड़ रुपये था। ऑपरेटिंग रेवेन्यू सालाना आधार पर 16 प्रतिशत बढ़कर 6,253 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 5,388 करोड़ रुपये था।
मूडीज ने हाल ही में PRISM की कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग को स्टेबल आउटलुक के साथ फिर से कंफर्म किया है और उम्मीद है कि प्रीमियम स्टोरफ्रंट के विस्तार और लगातार कॉस्ट एफिशिएंसी की मदद से कंपनी का EBITDA FY26 में दोगुने से ज्यादा बढ़कर लगभग 2,496 करोड़ रुपये हो जाएगा।
