OYO ने क्यों बोनस शेयर का प्रस्ताव अचानक लिया वापस, IPO से पहले बड़े फेरबदल की कर रही तैयारी

नई दिल्ली।यात्रा-प्रौद्योगिकी कंपनी ओयो ने बोनस शेयर (OYO news) जारी करने का प्रस्ताव सोमवार को वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा कि अब वह सभी शेयरधारकों के लिए एक ‘सरल और एकीकृत संरचना’ वाला नया प्रस्ताव लाएगी। कंपनी ने बयान में कहा कि बोनस शेयर जारी करने का प्रस्ताव वापस लेने का कदम शेयरधारकों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए उठाया गया है ताकि सभी निवेशकों, खासकर गैर-सूचीबद्ध शेयरधारकों के लिए समान भागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

ओयो ने कहा, “हम इस प्रस्ताव पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं और जल्द ही कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप शेयरधारकों की मंजूरी के लिए एक नया, एकीकृत प्रस्ताव लेकर आएंगे। नई संरचना की घोषणा आने वाले दिनों में की जाएगी और इसके लिए किसी आवेदन प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी।” यह घोषणा उस समय आई है जब कुछ निवेशकों और ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं ने तीन दिन की सीमित आवेदन अवधि और प्रस्तावित 'अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीय शेयरों' (सीसीपीएस) की संरचना की जटिलता पर आपत्ति जताई थी। पहले जारी प्रस्ताव के तहत शेयरधारकों को हर 6,000 इक्विटी शेयरों पर एक वरीय शेयर मिलना था, जिसे वे या तो एक निश्चित रूपांतरण या आईपीओ प्रक्रिया में बैंकरों की नियुक्ति जैसे माइलस्टोन आधारित विकल्प में बदल सकते थे।