मार्केट के लिए 'मंगलमय' मंगलवार, Nifty ने फिर से छुआ 26200 का स्तर; बाजार की तेजी के पीछे ये 5 कारण

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 04:00 PM (IST)

    मंगलवार को शेयर बाजार में तेजी रही, निफ्टी ने 26200 का स्तर फिर से छुआ। बाजार में इस तेजी के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। निवेशकों का विश्वास बढ़ा है ...और पढ़ें

    मार्केट के लिए 'मंगलमय' मंगलवार, Nifty ने फिर से छुआ 26200 का स्तर, बाजार की तेजी के पीछे ये 4 कारण

    नई दिल्ली| शुरुआती गिरावट के बाद मंगलवार को शेयर बाजार ने जोरदार वापसी की। बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) और निफ्टी 50 (Nifty 50) दोनों में निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों और चुनिंदा शेयरों में वैल्यू बाइंग के दम पर बाजार संभल गया। सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से 300 अंकों से ज्यादा उछल गया, जबकि निफ्टी 26,200 के ऊपर निकल गया।

    दोपहर 2:27 बजे सेंसेक्स 100.44 अंक यानी 0.12% की बढ़त के साथ 85,667.92 पर था। निफ्टी 44.60 अंक या 0.17% चढ़कर 26,217 पर ट्रेड कर रहा था। बाजार की चौड़ाई भी संतुलित रही। करीब 2,165 शेयर चढ़े, 1,646 गिरे और 143 में कोई बदलाव नहीं हुआ।

    निफ्टी-50 के टॉप-5 गेनर्स और लूजर्स

    निफ्टी-50 के टॉप-5 गेनर्स में कोल इंडिया (Coal India Share Price), श्रीराम फाइनेंस (Shriram Finance Share Price), आईटीसी (ITC Share Price), अल्ट्राटेक सीमेंट और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड (TMPV Share Price) शामिल हैं। 3.73% का उछाल देखने को मिला। जबकि टॉप लूजर्स में इन्फोसिस (Infosys Share Price), भारती एयरटेल, अदाणी पोर्ट्स (Adani Ports Share Price), सन फार्मा और टेक महिंद्रा लिमिटेड शामिल हैं। इनमें 1.48% तक की गिरावट दर्ज की गई।

    टॉप-5 गेनर्स

    शेयर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चेंज चेंज (%) वॉल्यूम (लाख में) वैल्यू (₹ करोड़ में)
    COALINDIA 400.5 14.25 3.69 169.71 675.36
    SHRIRAMFIN 958.5 23.65 2.53 136.26 1,292.03
    ULTRACEMCO 11,684.00 152 1.32 1.48 173.11
    TMPV 363.45 4.3 1.2 109.04 395.98
    ITC 407.1 4.4 1.09 86.8 351.8

    टॉप-5 लूजर्स

    शेयर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चेंज चेंज (%) वॉल्यूम (लाख में) वैल्यू (₹ करोड़ में)
    INFY 1,666.00 -23.6 -1.4 62.14 1,035.47
    BHARTIARTL 2,122.60 -25 -1.16 37.11 789.95
    ADANIPORTS 1,492.40 -16.3 -1.08 8.64 129.71
    ETERNAL 284.2 -2.5 -0.87 114.59 327.26
    TECHM 1,633.00 -13.7 -0.83 9.97 163.27

    SOURCE- NSE

    बाजार में रिकवरी के 5 बड़े फैक्टर

    1. ग्लोबल संकेत मजबूत

    एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई, शंघाई और हांगकांग के सूचकांक बढ़त में रहे। अमेरिकी बाजार भी सोमवार को मजबूती के साथ बंद हुए, जिससे घरेलू सेंटीमेंट बेहतर हुआ।

    2. कच्चा तेल सस्ता

    ब्रेंट क्रूड 0.08% फिसलकर 62.02 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। सस्ता तेल भारत के आयात बिल और महंगाई पर दबाव कम करता है, जो इक्विटी के लिए पॉजिटिव माना जाता है।

    3. इंडिया VIX में गिरावट

    बाजार की उतार-चढ़ाव मापने वाला इंडिया VIX 2.17% गिरकर 9.46 पर आ गया। कम VIX का मतलब कम अनिश्चितता और निवेशकों की बेहतर जोखिम लेने की क्षमता।

    4. भारत-अमेरिका ट्रेड टॉक्स

    निवेशकों की नजर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर रही। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत उन्नत चरण में है। किसी ब्रेकथ्रू का इंतजार है।

    5. वैल्यू बाइंग

    शुरुआती कमजोरी के बाद निवेशकों ने चुनिंदा शेयरों में खरीदारी की, जिससे बाजार को सहारा मिला। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट आनंद जेम्स बताते हैं कि निफ्टी ने इस महीने की गिरती ट्रेंडलाइन के ऊपर साफ ब्रेकआउट दिया है। इससे 26,300 और उससे ऊपर के स्तरों की उम्मीद मजबूत हुई है। वहीं 26,100 अब अहम सपोर्ट है। इसके नीचे फिसलने पर बाजार कुछ समय साइडवेज रह सकता है।

    "शेयर मार्केट से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

