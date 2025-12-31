2 दिन में 40% तक भागा यह शेयर, निवेशकों की हुई मोटी कमाई; बोनस शेयर भी जारी कर रही कंपनी, देखें रिकॉर्ड डेट

नई दिल्ली। 2 दिन में एक कंपनी के शेयरों में लगभग 40% की तेजी देखने को मिली। आईटी इंडस्ट्री के इस स्टॉक में तेजी से निवेशकों की खूब कमाई हुई है। इतना ही नहीं, कंपनी अपने निवेशकों को बोनस शेयर भी जारी करेगी। इसके रिकॉर्ड डेट की भी घोषणा कर दी गई है। बुधवार के कारोबार के दौरान इस आईटी स्टॉक BSE पर 464.30 रुपये के हाई पर पहुंच गया, जिससे इसकी रैली जारी रही।



इस कंपनी का नाम है Orient Technologies। इस खबर को लिखते वक्त अभी BSE पर इसके शेयर 15.94% की तेजी के साथ 457.25 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। पिछले आज यह 464.30 रुपये के स्तर तक गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

2 दिन में 40% का रिटर्न Orient Technologies के शेयरों में बीते दो दिनों से तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। 29 दिसंबर को इसके शेयर 333 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे और आज इसके शेयर 464.30 रुपये तक गए। यानी दो दिन में लगभग 40% का रिटर्न मिला। अगर आपने 29 दिसंबर को इस शेयर में 10 लाख रुपये लगाए होते तो 2 दिन में यह पैसा 14 लाख रुपये हो गया होता। यानी हर दिन 2 लाख का मुनाफा।