    2 दिन में 40% तक भागा यह शेयर, निवेशकों की हुई मोटी कमाई; बोनस शेयर भी जारी कर रही कंपनी, देखें रिकॉर्ड डेट

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:45 PM (IST)

    ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के शेयरों में दो दिन में लगभग 40% की तेजी आई, जिससे निवेशकों को अच्छा मुनाफा हुआ। कंपनी ने 1:10 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने क ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली। 2 दिन में एक कंपनी के शेयरों में लगभग 40% की तेजी देखने को मिली। आईटी इंडस्ट्री के इस स्टॉक में तेजी से निवेशकों की खूब कमाई हुई है। इतना ही नहीं, कंपनी अपने निवेशकों को बोनस शेयर भी जारी करेगी। इसके रिकॉर्ड डेट की भी घोषणा कर दी गई है। बुधवार के कारोबार के दौरान इस आईटी स्टॉक BSE पर 464.30 रुपये के हाई पर पहुंच गया, जिससे इसकी रैली जारी रही।

    इस कंपनी का नाम है Orient Technologies। इस खबर को लिखते वक्त अभी BSE पर इसके शेयर 15.94% की तेजी के साथ 457.25 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। पिछले आज यह 464.30 रुपये के स्तर तक गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2 दिन में 40% का रिटर्न

    Orient Technologies के शेयरों में बीते दो दिनों से तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। 29 दिसंबर को इसके शेयर 333 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे और आज इसके शेयर 464.30 रुपये तक गए। यानी दो दिन में लगभग 40% का रिटर्न मिला। अगर आपने 29 दिसंबर को इस शेयर में 10 लाख रुपये लगाए होते तो 2 दिन में यह पैसा 14 लाख रुपये हो गया होता। यानी हर दिन 2 लाख का मुनाफा।

    कंपनी ने बोनस शेयर के लिए निर्धारित की रिकॉर्ड डेट

    ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के शेयरधारकों को बोनस शेयर भी मिलेगा। कंपनी ने एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि उसने बोनस इश्यू के लिए शेयरधारकों की एलिजिबिलिटी तय करने के लिए सोमवार, 5 जनवरी, 2026 को 'रिकॉर्ड डेट' तय किया है।

    कंपनी 1:10 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करेगी, जिसका मतलब है कि शेयरधारकों को उनके पास मौजूद हर दस मौजूदा इक्विटी शेयरों के लिए 10 रुपये का एक नया पूरी तरह से पेड-अप इक्विटी शेयर मिलेगा।

    कंपनी ने आगे साफ किया कि इन बोनस शेयरों के अलॉटमेंट की तारीख मंगलवार, 6 जनवरी, 2026 होगी, और ट्रेडिंग अगले ही वर्किंग दिन, 7 जनवरी, 2026 को शुरू होने की उम्मीद है।

    शेयरधारकों ने पहले ही बोनस इश्यू को मंजूरी दे दी थी, जिसके बारे में मैनेजमेंट ने कहा कि यह कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट, लगातार परफॉर्मेंस और ग्रोथ की राह में भरोसे को दिखाता है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

