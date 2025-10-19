Language
    हर शेयर पर 130 रुपये का Dividend पाने का मौका, इस तारीख से पहले खरीदना होगा ये स्टॉक

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 01:05 PM (IST)

    ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 130 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। इस घोषणा के साथ, कंपनी अपने शेयरधारकों को लगभग 819.66 करोड़ रुपये वितरित करेगी। यह डिविडेंड निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है, जो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर (Oracle Financial Dividend) के शेयरधारक हैं।

    नई दिल्ली। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर (Oracle Financial Share Price) ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 130 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम डिविडेंड (Oracle Financial Dividend) की घोषणा की है। कंपनी ने शेयरधारकों को लगभग 819.66 करोड़ रुपये वितरित करने की घोषणा की। डिविडेंड की एक्स-डेट 3 नवंबर 2025 है।

    ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर प्राइस

    ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड (ओएफएसएस) के शेयर 17 अक्टूबर, 2025 को ₹8,755.0 पर बंद हुए। पिछले एक साल में, इसकी कीमत 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर ₹13,220 (30 दिसंबर, 2024) और 52-सप्ताह के निम्नतम स्तर ₹7,038 (7 अप्रैल, 2025) के बीच उतार-चढ़ाव करती रही है। 17 अक्टूबर, 2025 तक, शेयर पिछले एक साल की तुलना में 21.58% नीचे है।

    ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज रिजल्ट


    ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर ने दूसरी तिमाही में 7.55 अरब रुपये का EBITDA दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 7.50 अरब रुपये था। यह साल-दर-साल मामूली वृद्धि दर्शाता है, जो कंपनी के मुख्य परिचालनों में स्थिर प्रदर्शन का संकेत देता है।

    EBITDA में वृद्धि के बावजूद, कंपनी का EBITDA मार्जिन साल-दर-साल 44.84% से घटकर 42.22% हो गया। मार्जिन में यह गिरावट दर्शाती है कि कंपनी अपनी आय में वृद्धि तो कर रही है, लेकिन उसे बढ़ी हुई लागत या प्रतिस्पर्धी दबावों का सामना करना पड़ सकता है जो उसकी लाभप्रदता को प्रभावित कर रहे हैं।

     

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)