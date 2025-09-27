Language
    NTPC ने भरी सरकार की झोली, दिया 3248 करोड़ रुपये का फाइनल डिविडेंड; अब सोमवार को दौड़ लगाएंगे शेयर!

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 05:02 PM (IST)

    NTPC ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम लाभांश के रूप में विद्युत मंत्रालय को ₹3248 करोड़ का भुगतान किया। कंपनी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। यह लगातार 32वां वर्ष है जब एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों को डिविडेंड दिया है। वित्त वर्ष 2025 के लिए कुल लाभांश ₹8096 करोड़ है। कंपनी का शुद्ध लाभ भी बढ़ा है।

    नई दिल्ली। NTPC Share Price: ऊर्जा कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) ने डिविडेंड देकर सरकारी खजाना भर दिया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम लाभांश (NTPC Final Dividend) के रूप में विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) को ₹3,248 करोड़ का भुगतान किया है। अब इस खबर का असर सोमवार को बाजार खुलते ही इसके शेयरों पर भी दिख सकता है। इसके शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। शुक्रवार को एनटीपीसी के शेयर NSE पर 0.68 फीसदी गिरकर 338.20 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे। 

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, कंपनी ने कहा, "एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 25 सितंबर 2025 को ₹3,248 करोड़ का अंतिम लाभांश भुगतान किया, जो कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 33.50% है।"

    NTPC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह ने निदेशक मंडल के साथ विद्युत तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर को अंतिम लाभांश (Final Dividend) भुगतान सलाह सौंपी। इस अवसर पर विद्युत सचिव पंकज अग्रवाल तथा विद्युत मंत्रालय और एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

    कंपनी ने कहा, "यह लगातार 32वां वर्ष है जब एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों को डिविडेंड वितरित किया है।"

    एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए ₹2,424 करोड़ का प्रारंभिक अंतरिम लाभांश दिया, इसके बाद नवंबर 2024 और फरवरी 2025 में ₹2,424 करोड़ का दूसरा अंतरिम लाभांश दिया था। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल लाभांश ₹8,096 करोड़ है, जो ₹10 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर ₹8.35 प्रति शेयर के हिसाब से है।

    शानदार रहे हैं कंपनी के नतीजे

    वित्त वर्ष 2025 में, कंपनी का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2024 के ₹21,332.45 करोड़ से बढ़कर ₹23,953.15 करोड़ हो गया। कुल आय भी वित्त वर्ष 2024 के ₹1,81,165.86 करोड़ से बढ़कर ₹1,90,862.45 करोड़ हो गई।

    सहायक कंपनियों से लाभ वित्त वर्ष 2024 के ₹3,897 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹4,139 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त, संयुक्त उद्यमों से लाभ का हिस्सा मार्च 2025 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में बढ़कर ₹2,214 करोड़ हो गया, जबकि 2023-24 में यह ₹1,636 करोड़ था।

