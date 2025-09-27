PM Kisan Yojana: इन 3 राज्यों के किसानों की आ गई 21वीं किस्त, लेकिन बाकियों के खाते में इस दिन आएंगे 2-2 हजार?
PM Kisan Yojana केंद्र सरकार ने पंजाब हिमाचल और उत्तराखंड के किसानों को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त समय से पहले भेजी है जिससे 27 लाख से अधिक किसानों को ₹540 करोड़ की मदद मिली। क्योंकि ये राज्य प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे थे। लेकिन बाकी राज्य के किसानों की किस्त कब आएगी? आइए जानते हैं।
नई दिल्ली। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का पैसा केंद्र सरकार ने तीन राज्यों के किसानों को समय से पहले भेज दिया। दरअसल, जिन तीन राज्यों को PM Kisan Yojana की 21st Installment समय से पहले भेजी गई है, वहां बाढ़ की वजह से किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के 27 लाख से अधिक किसानों को ₹540 करोड़ से ज्यादा राशि सीधे खातों में भेजी। यह राशि 21वीं किस्त का अग्रिम वितरण के तहत भेज गई। इस समय ये राज्य प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हैं।
अब सवाल यह है कि आखिर बाकी राज्य के किसानों के खाते में किसान योजना की 21वीं किस्त का पैसा कब आएगा? यह सवाल करोड़ों किसान भाइयों के मन में जरूर आया होगा। दरअसल, केंद्र सरकार 21वीं किस्त भेजने की तैयारी कर चुकी है। आइए जानते हैं कि कब तक बाकी राज्यों के किसानों को 21वीं किस्त का पैसा मिलेगा।
बाकी राज्य के किसानों की कब आएगी 21वीं किस्त?
तीन राज्यों के किसानों को किस्त भेजने के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़े रहने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ₹2,000 की किस्त से किसानों को अपनी तत्काल घरेलू जरूरतें पूरी करने, अगले बुवाई चक्र के लिए बीज और उर्वरक खरीदने और खेती फिर से शुरू करने का आत्मविश्वास हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि वित्तीय सहायता के अलावा, यह किस्त इस बात का आश्वासन भी है कि सरकार हर किसान की परवाह करती है और प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ उनके संघर्ष में कोई भी पीछे नहीं छूटेगा।
सरकार की ओर से 21वीं किस्त को लेकर अभी ये जानकारी नहीं दी गई है कि कब बाकी राज्य के किसानों के खाते में 21वीं किस्त का पैसा भेजा जाएगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दिवाली से पहले सरकार किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये भेज सकती है। सरकार दिवाली से कुछ दिन पहले किसानों को 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment) का तोहफा दे सकती है।
इस बार दिवाली 20 और 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि किसानों को उससे पहले 21वीं किस्त मिल सकती है। किस्त का पैसा सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में आएगा।
