बड़ी गिरावट के बाद 6 नवंबर को बाजार में क्या होगा? Nifty-Sensex के लिए कौन-से लेवल अहम, एक्सपर्ट्स ने सब बताया
4 नवंबर की गिरावट के बाद अब निवेशकों की नजर छह नवंबर के कारोबारी सेशन पर है। यूएस फ्यूचर्स के साथ-साथ गिफ्ट निफ्टी हल्की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। एक्सपर्ट्स की मानें तो निफ्टी के मौजूदा स्तरों से और नीचे जाने पर संभवतः 25,400 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं, ऊपर की ओर 25,800 निफ्टी के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस होगा।
नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती के अवसर पर बंद रहे। हालांकि, ग्लोबल मार्केट में कारोबार जारी है और गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) में हल्की तेजी के साथ कामकाज हो रहा है। ऐसे में 6 नवंबर, गुरुवार के सेशन पर निवेशकों की नजर रहेगी। चार नवंबर को निफ्टी और सेंसेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी (Nifty) 165.70 अंक की कमजोरी के साथ 25,597.65 पर क्लोज हुआ। वहीं, सेंसेक्स (Sensex) ने 519.34 अंक की गिरावट के साथ 83,459.15 पर क्लोजिंग दी।
4 नंवबर को सिर्फ निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़कर बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी मेटल और निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिली। दोनों में 1-1 प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट आई।
क्या रणनीति अपनाएं निवेशक?
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगातार चौथे सत्र में अपनी बिकवाली जारी रखी, क्योंकि अमेरिकी बांड पर बढ़ती यील्ड और निकट भविष्य में फेड ब्याज दर में कटौती की उम्मीद कम होने से शेयरों में जोखिम उठाने की क्षमता कम हो गई। उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि निवेशक आगे भी बाजार के रुझान में सुधार की उम्मीद को देखते हुए गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपनाते रहेंगे।"
एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 4 नवंबर को 1,067.01 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 1,202.90 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।
बाजार में आगे क्या होगा?
रेलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च) अजीत मिश्रा ने कहा कि निफ्टी ने अपने 20 DEMA को फिर से टेस्ट कर लिया है, और अब इस स्तर से नीचे लगातार कमजोरी, सकारात्मक रुझान को कमजोर कर सकती है। ऐसे में निफ्टी संभवतः 25,400 की ओर तक जा सकता है। वहीं, ऊपर की ओर 25,800 निफ्टी के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस होगा।
एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे ने कहा कि निफ्टी 25,525 के सपोर्ट ज़ोन की ओर बढ़ रहा है। अगर निफ्टी 25,590 से नीचे आता है, तो बाजार में बिकवाली 25,500-25,525 तक बढ़ सकती है। वहीं, निफ्टी को 25,700 पर रेजिस्टेंस मिला है, जिसके ऊपर इंडेक्स फिर से मज़बूत हो सकता है।
