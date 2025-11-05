बड़ी गिरावट के बाद 6 नवंबर को बाजार में क्या होगा? Nifty-Sensex के लिए कौन-से लेवल अहम, एक्सपर्ट्स ने सब बताया

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती के अवसर पर बंद रहे। हालांकि, ग्लोबल मार्केट में कारोबार जारी है और गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) में हल्की तेजी के साथ कामकाज हो रहा है। ऐसे में 6 नवंबर, गुरुवार के सेशन पर निवेशकों की नजर रहेगी। चार नवंबर को निफ्टी और सेंसेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी (Nifty) 165.70 अंक की कमजोरी के साथ 25,597.65 पर क्लोज हुआ। वहीं, सेंसेक्स (Sensex) ने 519.34 अंक की गिरावट के साथ 83,459.15 पर क्लोजिंग दी।

4 नंवबर को सिर्फ निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़कर बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी मेटल और निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिली। दोनों में 1-1 प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट आई।

क्या रणनीति अपनाएं निवेशक? जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगातार चौथे सत्र में अपनी बिकवाली जारी रखी, क्योंकि अमेरिकी बांड पर बढ़ती यील्ड और निकट भविष्य में फेड ब्याज दर में कटौती की उम्मीद कम होने से शेयरों में जोखिम उठाने की क्षमता कम हो गई। उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि निवेशक आगे भी बाजार के रुझान में सुधार की उम्मीद को देखते हुए गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपनाते रहेंगे।"