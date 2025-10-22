ट्रेड डील के करीब पहुंचे भारत-अमेरिका, Gift Nifty में बड़ी तेजी, 23 अक्तूबर को बाजार लगा सकता है ऑल टाइम हाई

Language
    Wed, 22 Oct 2025

    भारतीय शेयर बाजार 22 अक्तूबर को बलि प्रतिपदा के मौके पर बंद हैं, लेकिन गिफ्टी निफ्टी में 377 अंक की तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में 23 अक्तूबर को मार्केट में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। दरअसल, पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत और ट्रेड डील को लेकर बढ़ती उम्मीदों के चलते बाजार में उछाल आ रहा है।

    गिफ्ट निफ्टी 1.45 फीसदी की बढ़त के साथ 26300 के लेवल पर कारोबार कर रहा है।

    नई दिल्ली। शेयर बाजार आज 22 अक्तूबर को बलि प्रतिपदा/गोवर्धन पूजा के चलते (Share Market Closed Today) बंद है। लेकिन, गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) में 377 प्वाइंट्स की जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, ऐसे में 23 अक्तूबर को मार्केट रिकॉर्ड स्तर के पार जा सकता है। गिफ्ट निफ्टी 1.45 फीसदी की बढ़त के साथ 26300 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी का ऑल टाइम हाई 26277 है। ऐसे में अगर कल मार्केट इसी बढ़त के साथ खुलते हैं तो फिर से ऑल टाइम हाई लगा सकते हैं।

    21 अक्तूबर को मुहूर्त ट्रेडिंग के मौके पर बाजार एक घंटे के लिए खुले थे और निफ्टी 25 प्वाइंट की तेजी के साथ 25868 पर बंद हुआ था जबकि सेंसेक्स 63 अंकों की बढ़त के साथ 84426 पर क्लोज हुआ था। पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में बैंक, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, ऑटो और रियल्टी शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली है।

    क्या होने वाली है ट्रेड डील?

    गिफ्ट निफ्टी में आई इस तेजी की एक वजह पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत को भी माना जा रहा है। दरअसल,यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि उन्हें भारत से प्यार है और दोनों देश ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए फ़ोन किया था।

    न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रेड डील से वाकिफ तीन लोगों के हवाले से बताया कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत पर लगा 50 फीसदी टैरिफ (Trump Tariff) घटकर 15 से 16 फीसदी तक हो सकता है। यह खबर रिपोर्ट पर आधारित है इसलिए जागरण बिजनेस इसकी पुष्टि नहीं सकता है।

    FIIs लगातार कर रहे हैं खरीदारी

    पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर लगातार पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, जिसका असर मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। खासकर, विदेशी निवेशकों ने बाजार में खरीदारी शुरू कर दी है।

    21 अक्तूबर को मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान FIIs ने कैश मार्केट में 96 करोड़ की खरीदारी की। इसके अलावा, 20 अक्तूबर को विदेशी निवेशकों ने 790 करोड़ और 17 अक्तूबर को 308 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। 16 अक्तूबर को एफआईआई ने 997 करोड़ की खरीदारी की।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)