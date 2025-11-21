बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक, रुपये की कमजोरी और मुनाफावसूली से टूटा Sensex, राहत है Nifty अब भी 26000 के ऊपर

नई दिल्ली। शेयर बाजार में 2 दिन से जारी तेजी पर सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र में ब्रेक लग गया, और Nifty व Sensex गिरावट के साथ बंद हुए। रुपये में रिकॉर्ड गिरावट और कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते बाजार में हर सेक्टर में मुनाफावसूली हावी रही। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और बजाज फाइनेंस जैसे बड़े शेयर गिरावट के साथ बंद हुए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे पहले 20 नवंबर को निफ्टी ने 52 सप्ताह का उच्च स्तर 26,246.65 छुआ और फिर इसी स्तर से फिसल गया। 21 नवंबर को बेंचमार्क इंडेक्स 26109 पर खुला, 26179 के स्तर तक गया और 26068 पर क्लोजिंग दी। वहीं, सेंसेक्स भी 400 प्वाइंट की गिरावट के साथ 85231 पर बंद हुआ।

FMCG को छोड़कर बाकी इंडेक्स में गिरावट निफ्टी मेटल सबसे ज़्यादा 2.5% की गिरावट देखने को मिली, उसके बाद निफ्टी रियल्टी 2% नीचे बंद हुआ। अन्य प्रमुख इंडेक्स में निफ्टी बैंक 0.8%, निफ्टी फाइनेंशियल 1% से ज़्यादा और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.5% नीचे रहा। वहीं, निफ्टी फार्मा और निफ्टी आईटी में 0.4% की गिरावट आई। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने स्थिरता के साथ कारोबार किया, जबकि निफ्टी एफएमसीजी एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा जो 0.15% की बढ़त के साथ बंद हुआ।