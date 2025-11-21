बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक, रुपये की कमजोरी और मुनाफावसूली से टूटा Sensex, राहत है Nifty अब भी 26000 के ऊपर
इस सप्ताह लगातार दो दिनों तक तेजी दिखाने के बाद 21 नवंबर को शेयर मार्केट गिरावट के साथ बंद हुआ। रुपये में रिकॉर्ड गिरावट और कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते मुनाफावसूली हावी रही। 21 नवंबर को बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने 26068 पर क्लोजिंग दी। वहीं, सेंसेक्स भी 400 प्वाइंट की गिरावट के साथ 85231 पर बंद हुआ।
नई दिल्ली। शेयर बाजार में 2 दिन से जारी तेजी पर सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र में ब्रेक लग गया, और Nifty व Sensex गिरावट के साथ बंद हुए। रुपये में रिकॉर्ड गिरावट और कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते बाजार में हर सेक्टर में मुनाफावसूली हावी रही। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और बजाज फाइनेंस जैसे बड़े शेयर गिरावट के साथ बंद हुए।
इससे पहले 20 नवंबर को निफ्टी ने 52 सप्ताह का उच्च स्तर 26,246.65 छुआ और फिर इसी स्तर से फिसल गया। 21 नवंबर को बेंचमार्क इंडेक्स 26109 पर खुला, 26179 के स्तर तक गया और 26068 पर क्लोजिंग दी। वहीं, सेंसेक्स भी 400 प्वाइंट की गिरावट के साथ 85231 पर बंद हुआ।
FMCG को छोड़कर बाकी इंडेक्स में गिरावट
निफ्टी मेटल सबसे ज़्यादा 2.5% की गिरावट देखने को मिली, उसके बाद निफ्टी रियल्टी 2% नीचे बंद हुआ। अन्य प्रमुख इंडेक्स में निफ्टी बैंक 0.8%, निफ्टी फाइनेंशियल 1% से ज़्यादा और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.5% नीचे रहा। वहीं, निफ्टी फार्मा और निफ्टी आईटी में 0.4% की गिरावट आई। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने स्थिरता के साथ कारोबार किया, जबकि निफ्टी एफएमसीजी एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा जो 0.15% की बढ़त के साथ बंद हुआ।
ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम
उधर, अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम होती जा रही हैं, जिसे लेकर बाजार में फिर से अनिश्चितता की धारणा और भी कमज़ोर हुई। दरअसल, यूएस में सितंबर में रोज़गार के आंकड़ों में तेज़ी से रोज़गार वृद्धि देखी गई, जिससे दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम हो गईं। ऐसे में अमेरिका में ऊंची ब्याज दरें आमतौर पर विदेशी निवेशकों के लिए भारत समेत इमर्जिंग मार्केट्स के आकर्षण को कम करती हैं।
