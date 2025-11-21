क्या है सरकार का वो फैसला, जिसके चलते टाटा स्टील समेत लोहा बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट

नई दिल्ली। शेयर बाजार में तेजी के बाद फिर से गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है और स्टील सेक्टर के शेयरों में बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। दरअसल, सरकार ने चुनिंदा स्टील और स्टेनलेस स्टील ग्रेड के लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों पर छूट बढ़ा दी है, जिसके बाद निफ्टी मेटल इंडेक्स में 1.4 प्रतिशत गिर गया। निफ्टी मेटल इंडेक्स में 1.4 प्रतिशत गिर गया। सरकार के इस फैसले से देश में और अधिक आयात हो सकता है और घरेलू स्टील की कीमतों पर दबाव पड़ सकता है, इसलिए SAIL, टाटा स्टील, एनएमडीसी, वेल्सपन कॉर्प, जिंदल स्टील और NALCO समेत कई शेयरों एक फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गिरावट हिंडाल्को के शेयरों में आई और यह ढाई फीसदी तक गिर गए हैं।

