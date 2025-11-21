अदाणी समूह ने बेच दिया 'फॉर्च्यून' तेल का कारोबार, बड़ी डील के साथ निकली बाहर, AWL के शेयरों में भारी गिरावट

नई दिल्ली। अदाणी ग्रुप के एक फैसले के चलते अदाणी विल्मर एग्री बिजनेस लिमिटेड के शेयरों में 6 फीसदी की गिरावट आ गई। दरअसल, शेयरों में यह भारी बिकवाली एक ब्लॉक डील के चलते आई है, जिसमें अदाणी समूह ने अदाणी विल्मर लिमिटेड में अपनी शेष 7 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी, और पूरी तह से इस कंपनी से बाहर निकल गई है। AWL के शेयर सुबह 280.70 रुपये पर खुले और इंट्रा डे में 266.45 रुपये का लो लगा दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार, यह इस ब्लॉक डील की वैल्यू लगभग 2500 करोड़ रुपये हो सकती है।

वहीं, इस बड़े ट्रांजेक्शन की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, वैनगार्ड, चार्ल्स श्वाब, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ, एसबीआई म्यूचुअल फंड, टाटा एमएफ, क्वांट एमएफ और बंधन एमएफ समेत अन्य घरेलू म्यूचुअल फंड हाउसों ने कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है। इसके अलावा, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य एशियाई बाजारों के कई अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने भी क्लीन-आउट ब्लॉक में निवेश किया है।