क्या कल मंथली एक्सपायरी पर और गिरेगा शेयर बाजार, Nifty 24600 के पास बंद, अब अगला सपोर्ट कहां?

मार्केट एक्सपर्ट्स की मानें तो निफ्टी अहम सपोर्ट जोन के आसपास कारोबार कर रहा है। अगर निफ्टी यह सपोर्ट लेवल तोड़ता है 24400-24300 के स्तर पर नज़र रखनी होगी। वहीं मंथली एफएंडओ एक्सपायरी पर अगर निफ्टी 24600 के स्तर को बनाए रखने में कामयाब रहा तो 24800-24900 तक की बढ़त की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में लगातार 7वें ट्रेडिंग सेशन (Share Market Closing) में गिरावट जारी रही। हालांकि, 29 सितंबर को निफ्टी व सेंसेक्स तेजी के साथ खुले लेकिन बंद गिरावट के साथ हुए। सबसे परेशान करने वाली बात है कि निफ्टी ने आज के कारोबारी सत्र में 26 सितंबर, शुक्रवार के निचले स्तर को तोड़ दिया है और नीचे ही बंद हुआ है। चूंकि, 30 सितंबर, मंगलवार को निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, ऐसे में बाजार में नीचे या ऊपर की ओर कोई बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है।
एक्सपर्ट की मानें तो मंथली एफएंडओ एक्सपायरी (F&O Monthly Expiry) पर अगर निफ्टी 24,600 के स्तर को बनाए रखने में कामयाब रहा, तो 24,800-24,900 तक की बढ़त की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं, नीचे की ओर अब 24,600-24,500 एक इमिजिएट सपोर्ट है। हालांकि, बाजार में हावी बिकवाली से मौजूदा मंदी के रुझान को देखते हुए कुछ कहना मुश्किल है। अगर निफ्टी यह सपोर्ट लेवल तोड़ता है 24,400-24,300 के स्तर पर नज़र रखनी होगी।
गिरते बाजार में चढ़े ये शेयर
सोमवार के कमजोर बाजार में एनर्जी, ऑयल व गैस, और चुनिंदा शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली, जबकि फार्मा और एफएमसीजी डिफेंसिव शेयरों का प्रदर्शन कमजोर रहा। कच्चे तेल की स्थिर कीमतों के अनुमान, अपस्ट्रीम खोजों (जैसे प्राकृतिक गैस) को लेकर बेहतर सेंटिमेंट और अनुकूल आय की उम्मीदों से एनर्जी सेक्टर के शेयरों में तेजी देखने को मिली। वहीं, एफएमसीजी शेयरों में हिंदुस्तान यूनिलीवर के कमजोर बिजनेस अपडेट के कारण गिरावट हावी रही।
क्या बाजार में और गिरावट आएगी
एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी के अनुसार, बाजार अच्छी तेजी के बावजूद ऊपरी स्तरों पर नहीं टिक पाया, जो आने वाले सत्रों में और अधिक कमजोरी की संभावना को दर्शाता है।
उन्होंने कहा, "निफ्टी वर्तमान में 24,500-24,400 के स्तर के एक अहम सपोर्ट लेवल के करीब है, और अगले कुछ सत्रों में यह तक पहुच सकता है। हालांकि, 24,800-24,900 के ऊपर जाने पर मार्केट का ट्रेंड बदल सकता है।"
