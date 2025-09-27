ये हैं दुनिया के टॉप 10 गैस प्रोड्यूसर, Trump 'टैरिफ बम' के बीच समंदर से भारत के लिए भी आई गुड न्यूज
Top 10 Natural Gas Producing Countries टेक्नोलॉजी के युग में भी प्राकृतिक गैस का महत्व बना हुआ है। भारत को अंडमान द्वीप समूह के पास 17 किलोमीटर दूर गैस भंडार मिला है जो विजयपुरम-2 कुएं में स्थित है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इस खोज की जानकारी दी। दुनिया में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन अमेरिका रूस ईरान और चीन करते हैं।
नई दिल्ली। वर्तमान समय टेक्नोलॉजी का है। टेक के इस दौर में भी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की अहमियत कम नहीं हुई है। नेचुरल रिसोर्स जिस भी देश के पास होते हैं उसकी अर्थव्यस्था सही तरीके से चलती रहती है। प्राकृतिक गैस के भंडार को खोजने में शुक्रवार को भारत के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके जानकारी दी कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 17 किलोमीटर गैस भंडार मिला है।
यह गैस भंडार श्री विजयपुरम-2 कुएं में स्थिति है। जिस कुएं में प्राकृतिक गैस का यह भंडार मिला है उसकी वह 295 मीटर पानी की गहराई में स्थित है और इसकी गहराई 2650 मीटर है। भारत के लिए गैस भंडार का मिलना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं। भारत इसी इलाके में कच्चा तेल भी खोज रहा है।
पुरी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि कुएं का प्रारंभिक उत्पादन परीक्षण 2212 से 2250 मीटर की गहराई पर किया गया था, जहाँ प्राकृतिक गैस की उपस्थिति की पुष्टि हुई और फ्लेयरिंग से इसका प्रमाण मिला। गैस के नमूने जहाज से काकीनाडा बंदरगाह लाए गए और जाँच से पता चला कि उनमें 87% मीथेन है।
इसके बीच आइए जानते हैं कि आखिर दुनिया के वो टॉप देश कौन से हैं जो नेचुरल गैस का सबसे अधिक उत्पादन करते हैं।
यह भी पढ़ें- अंडमान सागर में मिल गया प्राकृतिक गैस का भंडार, पेट्रोलियम मंत्री ने दी खुशखबरी
प्राकृतिक गैस उत्पादन में अमेरिका और रूस का दबदबा
वैश्विक प्राकृतिक गैस उत्पादन 2024 में 1.2 प्रतिशत बढ़कर 4.12 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाएगा, जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ईरान और चीन करेंगे, जो मिलकर दुनिया के आधे से अधिक प्राकृतिक गैस उत्पादन की आपूर्ति करते हैं।
नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड से कम उत्पादन मात्रा के कारण यूरोपीय उत्पादन में दीर्घकालिक गिरावट जारी रही। उपभोग के मामले में, मांग में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई – जो वर्षों में सबसे तेज गति है – जिसमें चीन, जापान और भारत जैसी एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं ने लगभग आधी वृद्धि दर्ज की, जबकि यूरोप में 2021 के बाद पहली बार मांग में वृद्धि देखी गई।
दुनिया के टॉप नेचुरल गैस प्रोड्यूसर । Top 10 Countries for Natural Gas Production
दुनिया की टॉप नेचुरल गैस उत्पादक कंपनियां
क्या है नेचुरल गैस । What is Natural Gas
नेचुरल गैस मीथेन और अन्य प्राकृतिक गैसों का मिश्रण है। जीवाश्म ईंधन के रूप में, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस दोनों एक ही भूवैज्ञानिक प्रक्रिया से बनते हैं। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ये दोनों पदार्थ अक्सर एक साथ पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस प्राचीन विघटित कार्बनिक पदार्थों का उत्पाद है जो तलछट के साथ मिलकर, दबकर लाखों वर्षों तक अत्यधिक दबाव और गर्मी के अधीन रहा।
प्राकृतिक गैस का उत्पादन कैसे होता है? । How is natural gas produced?
प्राकृतिक गैस (Natural Gas) को भूमिगत चट्टानी संरचनाओं में खोदे गए कुओं के माध्यम से, या शेल संरचनाओं से हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग या "फ्रैकिंग" तकनीक के माध्यम से निकाला जाता है। निष्कर्षण के बाद, प्राकृतिक गैस को तेल, हाइड्रोकार्बन संघनन और पानी सहित अन्य तरल पदार्थों से अलग किया जाता है। इस अलग की गई गैस को अंतिम उपयोग की गुणवत्ता और सुरक्षित पाइपलाइन संचरण की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आगे संसाधित किया जाना चाहिए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।