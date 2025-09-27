अंडमान सागर में मिल गया प्राकृतिक गैस का भंडार, पेट्रोलियम मंत्री ने दी खुशखबरी

अंडमान सागर में भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता मिली है। अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर श्री विजयपुरम -2 कुएं में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। यह कुआं 295 मीटर पानी की गहराई में स्थित है और इसकी गहराई 2650 मीटर थी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी।

नई दिल्ली। अंडमान सागर में भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता मिली है। अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर श्री विजयपुरम-2 कुएं में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। यह कुआं 295 मीटर पानी की गहराई में स्थित है और इसकी गहराई 2650 मीटर थी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है।

An ocean of energy opportunities opens up in the Andaman Sea! Very happy to report the occurrence of natural gas in Sri Vijayapuram 2 well at a distance of 9.20 NM (17 km) from the shoreline on the east coast of the Andaman Islands at a water depth of 295 meters and target depth… pic.twitter.com/4VDeGtt8bt — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) September 26, 2025 पुरी ने अपने पोस्ट में लिखा कि कुएं का प्रारंभिक उत्पादन परीक्षण 2212 से 2250 मीटर की गहराई पर किया गया, जहां प्राकृतिक गैस की मौजूदगी की पुष्टि हुई और इसके सबूत के तौर पर ज्वाला (फ्लेयरिंग) दिखाई दी। गैस के नमूने जहाज द्वारा काकीनाडा पोर्ट लाए गए और परीक्षण में पाया गया कि इसमें 87% मीथेन गैस मौजूद है।