    IOC, BPCL और HPCL के शेयरों में क्यों आई बड़ी तेजी, और कितना उछल सकता है भाव, एक्सपर्ट्स ने बताया

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 06:10 PM (IST)

    IOC BPCL और HPCL के शेयरों में पिछले कुछ दिनों से तेजी देखने को मिल रही है और 29 सितंबर इन तीनों शेयरों में तगड़े वॉल्युम के साथ उछाल आया है। मार्केट दिग्गज देवेन चौकसी ने ओएमसी शेयरों में तेजी की कुछ खास वजह बताई हैं। वहीं टेक्निकल एक्सपर्ट जिगर एस पटेल ने शेयरों पर अहम लेवल बताए हैं।

    ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में 29 सितबंर को शानदार तेजी देखी गई।

    नई दिल्ली। शेयर बाजार 29 सितंबर को बढ़त के साथ खुले लेकिन गिरावट पर बंद हुए। हालांकि, आज के कारोबार में एनर्जी सेक्टर (Nifty Energy Index) के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, खासकर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर 4 फीसदी तक उछल गए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC Share), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL Share) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL Share) के शेयर भारी बढ़त के साथ बंद हुए। सवाल है कि इन शेयरों में तेजी की क्या वजह और क्या इन तीनों स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ चुका है।

    इन सवालों का जवाब जाने-माने मार्केट दिग्गज देवेन चौकसी और आनंद राठी के टेक्निकल एक्सपर्ट जिगर एस पटेल ने दिया है।

    ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में तेजी क्यों?

    पिछले कुछ दिनों से IOC, BPCL और HPCL के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। 29 सितंबर के कारोबारी सत्र में इन तीनों शेयरों में तगड़े वॉल्युम के साथ बढ़त देखने को मिली। के आर चौकसी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी देवेन चौकसी ने ओएमसी शेयरों में तेजी की कुछ खास वजह बताई हैं।

    स्टैबल एनर्जी प्राइसिंग पॉलिसी: इस मामले में सरकार की मंशा स्थिरता को बनाए रखने वाली दिख रही है। ऐसे में नियामक अनिश्चितताएं कम रहने से पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को लाभ हो सकता है।

    विंडफॉल टैक्स का ना होना: विंडफॉल टैक्स के नहीं होने से एनर्जी सेक्टर में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की प्रॉफेटिबिलिटी बढ़ सकती है, भले ही तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव क्यों न हो।

    गुणवत्तापूर्ण कैपेक्स पर ध्यान: इन कंपनियों द्वारा नई परियोजनाओं के लिए IRRs पर जोर देना विवेकपूर्ण कैपिटल एक्सपेंडिचर को दर्शाता है, जो कैपेक्स को लेकर निवेशकों की चिंताओं को दूर करता है।

    ब्रेकआउट, करंट प्राइस और टारगेट?

    आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में टेक्निकल रिसर्च में सीनियर मैनेजर, जिगर एस पटेल ने आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल के शेयरों पर टारगेट और स्टॉपलॉस बताए हैं।

    जिगर एस पटेल ने कहा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर अगर 444 रुपये के स्तर पर वीकली बेसिस पर क्लोजिंग देते हैं तो इस स्टॉक में 465 रुपये के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं, करेक्शन आने पर यह शेयर 421 रुपये तक जा सकता है।

    इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर पिछले कुछ दिनों से 145 से 150 रुपये के रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। 29 सितंबर को शेयर ने फिर से 150 रुपये का स्तर छूने की कोशिश की है। अगर वीकली बेसिस पर यह स्टॉक 150 रुपये पर क्लोजिंग देता है तो इसमें 158 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं, गिरावट आने पर यह शेयर 142 रुपये तक जा सकता है।

    बीपीसीएल के शेयरों ने डेली चार्ट पर ब्रेकआउट दे दिया है और 335 रुपये के अहम स्तर से ऊपर 338 पर क्लोज हुए हैं। ऐसे में अब इस शेयर में 352-353 रुपये के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वही, निवेशक 325 रुपये का स्टॉपलॉस लगाकर चलें।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)