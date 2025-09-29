Language
    वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की नई याचिका; इस बार AGR ब्याज और पेनाल्टी माफी की मांग, VI शेयर में तेजी

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:42 PM (IST)

    वोडाफोन (VI Share Price) ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है जो कंपनी की इस तरह की तीसरी कोशिश है। पूर्व में एजीआर के पुनर्गणना की मांग की गई थी। अब इस नई याचिका में वोडाफोन ने एजीआर ब्याज और पेनाल्टी माफी की मांग की है। इस बीच कंपनी के शेयर में गजब का उछाल देखने को मिल रहा है।

    वोडाफोन ने सुप्रीप कोर्ट में नई याचिका दायर की है। यह तीसरी बार है जब कंपनी ने याचिका दायर की।

    नई दिल्ली।  वोडाफोन ने सुप्रीप कोर्ट में नई याचिका दायर की है। यह तीसरी बार है जब कंपनी ने याचिका दायर की है। इसके पहले AGR में री-कैलकुलेशन की मांग की थी। अब नई याचिका में AGR ब्याज, पेनाल्टी माफी की मांग की है। वोडाफोन ने दूसरे केस का उदाहरण दिया है।

    वोडाफोन आइडिया शेयर में गजब की तेजी

    वोडाफोन आइडिया शेयर (VI Share price Today) 29 सितंबर, 2025 को दोपहर 2:40 बजे ₹8.28 पर ट्रेड कर रहा है। यह इसके पिछले बंद भाव ₹8.02 से 3.24% की बढ़ोतरी दिखाता है।

    वोडाफोन आइडिया का 52-सप्ताह का हाई प्राइस ₹10.97 और लो प्राइस ₹6.12 है। कंपनी का मार्केट कैप ₹89,708 करोड़ है।

    वोडाफोन आइडिया ने लगातार तिमाही शुद्ध घाटा दर्ज किया है, जून 2025 को समाप्त तिमाही में घाटा ₹6,608.10 करोड़ था। सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है, जिसकी अगली सुनवाई 6 अक्टूबर, 2025 को निर्धारित है।

    वोडाफोन आइडिया बिजनेस सर्विसेज़ वैश्विक और भारतीय निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी निकायों, लघु एवं मध्यम उद्यमों और स्टार्ट-अप्स को संचार समाधान प्रदान करती है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)