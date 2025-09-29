वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की नई याचिका; इस बार AGR ब्याज और पेनाल्टी माफी की मांग, VI शेयर में तेजी

वोडाफोन (VI Share Price) ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है जो कंपनी की इस तरह की तीसरी कोशिश है। पूर्व में एजीआर के पुनर्गणना की मांग की गई थी। अब इस नई याचिका में वोडाफोन ने एजीआर ब्याज और पेनाल्टी माफी की मांग की है। इस बीच कंपनी के शेयर में गजब का उछाल देखने को मिल रहा है।

नई दिल्ली। वोडाफोन ने सुप्रीप कोर्ट में नई याचिका दायर की है। यह तीसरी बार है जब कंपनी ने याचिका दायर की है। इसके पहले AGR में री-कैलकुलेशन की मांग की थी। अब नई याचिका में AGR ब्याज, पेनाल्टी माफी की मांग की है। वोडाफोन ने दूसरे केस का उदाहरण दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वोडाफोन आइडिया शेयर में गजब की तेजी वोडाफोन आइडिया शेयर (VI Share price Today) 29 सितंबर, 2025 को दोपहर 2:40 बजे ₹8.28 पर ट्रेड कर रहा है। यह इसके पिछले बंद भाव ₹8.02 से 3.24% की बढ़ोतरी दिखाता है। वोडाफोन आइडिया का 52-सप्ताह का हाई प्राइस ₹10.97 और लो प्राइस ₹6.12 है। कंपनी का मार्केट कैप ₹89,708 करोड़ है। वोडाफोन आइडिया ने लगातार तिमाही शुद्ध घाटा दर्ज किया है, जून 2025 को समाप्त तिमाही में घाटा ₹6,608.10 करोड़ था। सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है, जिसकी अगली सुनवाई 6 अक्टूबर, 2025 को निर्धारित है।