    नवंबर में शेयर बाजार की सपाट शुरुआत, Nifty-Sensex हरे निशान में बंद, आगे इन संकेतों पर रहेगी निवेशकों की नजर

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 04:08 PM (IST)

    नवंबर के पहले कारोबारी सेशन में निफ्टी50 ने 25800 के अहम स्तर के नीचे क्लोजिंग दी है। इंट्रा डे के दौरान निफ्टी ने 25700 का लेवल भी तोड़ दिया लेकिन बंद 25763 के स्तर पर हुआ। हीं, सेंसेक्स 24 प्वाइंट की तेजी के साथ 83,963 के स्तर पर क्लोज हुआ।

    3 नवंबर को शेयर मार्केट बढ़त के साथ बंद हुआ।

    नई दिल्ली। शेयर बाजार (Share Market Closing) में नवंबर के पहले सप्ताह की शुरुआत हल्की बढ़त के साथ हुई है, लेकिन बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी50 ने 25800 के अहम स्तर के नीचे ही क्लोजिंग दी है। इंट्रा डे के दौरान निफ्टी ने 25700 का लेवल भी तोड़ दिया लेकिन बंद 25763 के स्तर पर हुआ। वहीं, सेंसेक्स 24 प्वाइंट की तेजी के साथ 83,963 के स्तर पर क्लोज हुआ। आज के कारोबारी सत्र में आईटी और एफएमसीजी को छोड़कर सभी सेक्टर्स के शेयरों में हल्की खरीदारी देखने को मिली।

    वहीं, सबसे ज्यादा तेजी रियल्टी शेयरों (Nifty Realty Index) में रही और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 2 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा, पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 2 फीसदी और निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1.20 फीसदी की तेजी पर बंद हुए।

    निफ्टी के टॉप गेनर और लूजर शेयर

    निफ्टी के टॉप गेनर शेयरों में श्रीराम फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, अपोलो हॉस्पिटल, एम एंड एम और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल रहे। वहीं, टॉप लूजर में मारुति सुजुकी, आईटीसी, टीसीएस और जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर रहे।

    अब कहां है बाजार की नजर

    निफ्टी में 26100 के स्तर से गिरावट हावी हुई है और अब बाजार को नई तेजी के लिए ताजा ट्रिगर की जरूरत है। एक्सपर्ट्स की मानें तो निवेशकों की नजरें आगामी कॉर्पोरेट अर्निंग, अहम पॉलिसी डिसीजन और वैश्विक आर्थिक संकेतों पर हैं।

    इस कड़ी में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील मार्केट को नई दिशा दे सकती है। वहीं, घरेलू मोर्चे पर बिहार विधानसभा चुनावों पर निवेशक नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल बाजार में कंसोलिडेशन जारी है, ऐसे में ट्रेडर व इन्वेस्टर्स को स्टॉक स्पेसिफिक एप्रोच के साथ चलना चाहिए।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)