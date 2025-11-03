नवंबर में शेयर बाजार की सपाट शुरुआत, Nifty-Sensex हरे निशान में बंद, आगे इन संकेतों पर रहेगी निवेशकों की नजर

नई दिल्ली। शेयर बाजार (Share Market Closing) में नवंबर के पहले सप्ताह की शुरुआत हल्की बढ़त के साथ हुई है, लेकिन बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी50 ने 25800 के अहम स्तर के नीचे ही क्लोजिंग दी है। इंट्रा डे के दौरान निफ्टी ने 25700 का लेवल भी तोड़ दिया लेकिन बंद 25763 के स्तर पर हुआ। वहीं, सेंसेक्स 24 प्वाइंट की तेजी के साथ 83,963 के स्तर पर क्लोज हुआ। आज के कारोबारी सत्र में आईटी और एफएमसीजी को छोड़कर सभी सेक्टर्स के शेयरों में हल्की खरीदारी देखने को मिली।

वहीं, सबसे ज्यादा तेजी रियल्टी शेयरों (Nifty Realty Index) में रही और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 2 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा, पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 2 फीसदी और निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1.20 फीसदी की तेजी पर बंद हुए।

निफ्टी के टॉप गेनर और लूजर शेयर निफ्टी के टॉप गेनर शेयरों में श्रीराम फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, अपोलो हॉस्पिटल, एम एंड एम और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल रहे। वहीं, टॉप लूजर में मारुति सुजुकी, आईटीसी, टीसीएस और जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर रहे।

अब कहां है बाजार की नजर निफ्टी में 26100 के स्तर से गिरावट हावी हुई है और अब बाजार को नई तेजी के लिए ताजा ट्रिगर की जरूरत है। एक्सपर्ट्स की मानें तो निवेशकों की नजरें आगामी कॉर्पोरेट अर्निंग, अहम पॉलिसी डिसीजन और वैश्विक आर्थिक संकेतों पर हैं।