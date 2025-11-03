IPO लिस्टिंग प्राइस से नीचे आया Urban Company के शेयरों का भाव, 59 करोड़ के घाटे से गिरे स्टॉक, अब क्या करें?

नई दिल्ली। आईपीओ में निवेशकों की बंपर कमाई कराने वाली अर्बन कंपनी (Urban Company Shares) के शेयर 3 नवंबर को 6 फीसदी तक गिर गए। दरअसल, कंपनी के शेयरों में गिरावट दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद आई है, जो उसने आईपीओ आने के बाद पहली बार जारी किए हैं। अर्बन कंपनी के शेयर आज गिरावट के साथ 148 रुपये के स्तर पर खुले और 147 रुपये का लो लगा दिया।

चालू वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में अर्बन कंपनी ने 59.33 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट लॉस दर्ज किया। यह पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में दर्ज 1.82 करोड़ रुपये के शुद्ध घाटे से काफी ज्यादा है। हालांकि, पिछली तिमाही (Q1 FY26) में कंपनी ने 6.94 प्रतिशत का शुद्ध लाभ हासिल किया था।

प्रॉफिट घटा लेकिन रेवेन्यू बढ़ा अर्बन कंपनी का नेट लॉस बढ़ा है, लेकिन इस तिमाही में अर्बन कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू साल-दर-साल (YoY) 37 प्रतिशत बढ़कर 380 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल इसी अवधि (वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही) में इसने 277 करोड़ रुपये का ऑपरेशनल रेवेन्यू हासिल किया था।