    IPO लिस्टिंग प्राइस से नीचे आया Urban Company के शेयरों का भाव, 59 करोड़ के घाटे से गिरे स्टॉक, अब क्या करें?

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 01:13 PM (IST)

    अर्बन कंपनी के शेयर 162 रुपये के भाव पर 17 सितंबर को बाजार में लिस्ट हुए थे लेकिन अब इनकी कीमत 151 रुपये रह गई है। दरअसल, दूसरी तिमाही के नतीजों में कंपनी का नेट लॉस 59.33 करोड़ रुपये रहा, इसके बाद 3 नवंबर को इस कंपनी के स्टॉक 6 फीसदी तक गिर गए।

    तिमाही नतीजों के बाद अर्बन कंपनी के शेयरों में गिरावट

    नई दिल्ली। आईपीओ में निवेशकों की बंपर कमाई कराने वाली अर्बन कंपनी (Urban Company Shares) के शेयर 3 नवंबर को 6 फीसदी तक गिर गए। दरअसल, कंपनी के शेयरों में गिरावट दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद आई है, जो उसने आईपीओ आने के बाद पहली बार जारी किए हैं। अर्बन कंपनी के शेयर आज गिरावट के साथ 148 रुपये के स्तर पर खुले और 147 रुपये का लो लगा दिया।

    चालू वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में अर्बन कंपनी ने 59.33 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट लॉस दर्ज किया। यह पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में दर्ज 1.82 करोड़ रुपये के शुद्ध घाटे से काफी ज्यादा है। हालांकि, पिछली तिमाही (Q1 FY26) में कंपनी ने 6.94 प्रतिशत का शुद्ध लाभ हासिल किया था।

    प्रॉफिट घटा लेकिन रेवेन्यू बढ़ा

    अर्बन कंपनी का नेट लॉस बढ़ा है, लेकिन इस तिमाही में अर्बन कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू साल-दर-साल (YoY) 37 प्रतिशत बढ़कर 380 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल इसी अवधि (वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही) में इसने 277 करोड़ रुपये का ऑपरेशनल रेवेन्यू हासिल किया था।

    IPO में हुई दमदार लिस्टिंग

    अर्बन कंपनी के शेयर 17 सितंबर को शेयर बाजार में लिस्ट हुए थे। खास बात है कि कंपनी के शेयरों ने 57 प्रतिशत का लिस्टिंग गेन दिया था। इसके बाद अर्बन कंपनी के स्टॉक्स ने 201 रुपये का ऑल टाइम हाई लगा दिया, जबकि 24 अक्तूबर को 145.17 रुपये का लो लगाया। फिलहाल, कंपनी के शेयर लिस्टिंग प्राइस 162 से नीचे 151.33 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि, अर्बन कंपनी के शेयर अभी भी अपने आईपीओ मूल्य से लगभग 44 प्रतिशत ऊपर हैं।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)