Nifty फिर से 26000 के पास बंद, Sensex 500 प्वाइंट उछला, सरकारी बैंक और मेटल शेयरों ने भरा बाजार में जोश

नई दिल्ली। अक्तूबर मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले और इस हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में शेयर बाजार (Stock Market Closing) बड़ी तेजी के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी 170 प्वाइंट्स की बढ़त के साथ 25966 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, सेंसेक्स ने 551 अंकों की तेजी दिखाकर 84763 पर क्लोजिंग दी। सबसे ज्यादा खरीदारी सरकारी बैंकों के शेयरों (PSU Bank Shares) में देखने को मिली और निफ्टी पीएसयू बैक इंडेक्स 2.22 फीसदी चढ़कर बंद हुआ। इसके वहीं, निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.15 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा, ऑटो, आईटी और रियल्टी शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली।

