Nifty फिर से 26000 के पास बंद, Sensex 500 प्वाइंट उछला, सरकारी बैंक और मेटल शेयरों ने भरा बाजार में जोश

    अक्तूबर मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली है। खास बात है कि निफ्टी50 ने 26000 के पास क्लोजिंग दी है। सोमवार के सत्र में सबसे ज्यादा खरीदारी सरकारी बैंकों के शेयरों में देखने को मिली और निफ्टी पीएसयू बैक इंडेक्स 2.22 फीसदी चढ़कर बंद हुआ। इसके वहीं, निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.15 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ।

    नई दिल्ली। अक्तूबर मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले और इस हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में शेयर बाजार (Stock Market Closing) बड़ी तेजी के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी 170 प्वाइंट्स की बढ़त के साथ 25966 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, सेंसेक्स ने 551 अंकों की तेजी दिखाकर 84763 पर क्लोजिंग दी। सबसे ज्यादा खरीदारी सरकारी बैंकों के शेयरों (PSU Bank Shares) में देखने को मिली और निफ्टी पीएसयू बैक इंडेक्स 2.22 फीसदी चढ़कर बंद हुआ। इसके वहीं, निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.15 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा, ऑटो, आईटी और रियल्टी शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली।

    निफ्टी50 के टॉप गेनर शेयरों में ग्रासिम 3 फीसदी की तेजी के साथ सबसे ऊपर रहा। इसके अलावा, एसबीआई लाइफ, भारती एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिलायंस भी 2 फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं, निफ्टी के टॉप लूजर शेयरों में कोटक बैंक, बीईएल, बजाज फाइनेंस, अदाणी एंटरप्राइजेज और ओएनजीसी शामिल रहे।

    सरकारी बैंक शेयरों ने भरा जोश

    बाजार की तेजी में 27 अक्तूबर को सबसे बड़ा योगदान सरकारी बैंक शेयरों का रहा है। क्योंकि, निफ्टी पीएसयू बैंक 2.22 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ। इनमें टॉप गेनर स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया रहा, जो 4.34 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ।

    इसके अलावा, बैंक बड़ौदा (2.8%), कैनरा बैंक (2.73%), पंजाब नेशनल बैंक (2.30%), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (2.25%), इंडियन ओवरसीज बैंक (2.10%) और एसबीआई, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर भी 2 फीसदी तक चढ़ गए।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)